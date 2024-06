Aviation: cette compagnie du Maghreb veut commander près de 200 avions

Photo Unsplash

Au Maghreb, une compagnie aérienne a confirmé son intention de passer une énorme commande de près de 200 avions au total, pour compléter, renforcer et développer sa flotte. L’ensemble des plus grands avionneurs mondiaux est sur la short-list pour décrocher cet énorme contrat.

Cette compagnie aérienne, c’est la Royal Air Maroc (RAM). Et selon certaines sources, celle-ci envisage actuellement de passer une commande rarissime de plus de 200 avions de toutes les tailles, pour devenir l’un des principaux acteurs de la région, voire du continent. Airbus, Boeing, mais aussi Embraer sont d’ores et déjà sur le qui-vive et leurs offres sont étudiées.

La RAM souhaite s’offrir 200 avions

Selon les premières indiscrétions, près de deux tiers de ces avions seront des avions à fuselage étroit. Le reste ne sera des gros-porteurs avec une capacité maximale d’accueil, de 350 sièges au total. Divers sujets sont en cours de discussions, outre le prix. Le calendrier de livraison et les conditions d’obtention de ces avions sont d’autres critères très importants, actuellement pris en compte.

À ce titre, l’avionneur américain Boeing semble avoir un peu de retard. En effet, le groupe Emirates a récemment réclamé d’importantes compensations au géant US pour les retards à répétition dans la livraison des 777x commandés. Une mauvaise presse qui tombe au pire des moments, alors qu’un énorme contrat est en jeu, donc. En revanche, certains de ses avions sont déjà utilisés par la RAM, ce qui pourrait atténuer la chose.

Boeing, Airbus et Embraer, contactés

Dans tous les cas, la Royal Air Maroc ne pourra pas compter sur la livraison de ces appareils avant de nombreuses années. 200 avions ne se construisent pas en un claquement de doigts. En attendant, le groupe marocain a confirmé qu’il allait tout simplement louer des appareils, le temps d’absorber la demande croissante, et donc, assurer un service qualitatif aux personnes concernées.