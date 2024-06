La fortune des riches a atteint un niveau historique

La richesse mondiale atteint aujourd’hui des sommets inégalés, comme le révèle une étude récente du cabinet de conseil Capgemini. En 2023, le nombre de personnes fortunées, définies comme celles disposant d’un patrimoine liquide de plus d’un million de dollars en dehors de leur résidence principale, a grimpé de 5,1%, atteignant 22,8 millions de personnes. Cette hausse est accompagnée d’une augmentation significative de leur patrimoine global, estimé à 86 800 milliards de dollars, soit une croissance de 4,7% par rapport à l’année précédente.

Cette flambée de la richesse est principalement attribuée à l’essor des marchés boursiers mondiaux. L’indice Nasdaq aux États-Unis a connu une envolée spectaculaire de 43%, tandis que le S&P 500 a progressé de 24%. En Europe, l’indice CAC 40 à Paris a gagné 16% et le DAX à Francfort a augmenté de 20%. Cette dynamique a été fortement soutenue par l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle générative et son potentiel économique, comme le souligne Capgemini.

L’Amérique du Nord se distingue particulièrement avec une augmentation de 7,1% du nombre de millionnaires et une hausse de 7,2% de leur fortune totale. L’Asie-Pacifique et l’Europe suivent cette tendance, illustrant une prospérité croissante à l’échelle globale. Cette expansion de la richesse a commencé à faire émerger des discussions intenses sur les inégalités économiques et la nécessité de réformer les systèmes fiscaux pour que les plus riches contribuent davantage.

Depuis le début de la publication du « World Wealth Report » en 1997, c’est la première fois que de tels niveaux de richesse sont atteints. Ce rapport met en lumière non seulement la montée des millionnaires mais aussi l’impact considérable des marchés financiers sur cette accumulation de richesses. Alors que les discussions autour de la redistribution des richesses et de l’équité fiscale s’intensifient, les tendances actuelles continuent de montrer une concentration accrue de la richesse mondiale dans les mains d’une élite toujours plus nombreuse et prospère.