Bénin : 7 militaires tués par des djihadistes

Photo DR

La région du Sahel, longtemps perçue comme un carrefour d’échanges et de cultures, est devenue un foyer d’insécurité en raison de l’expansion du terrorisme djihadiste. Au Bénin, particulièrement dans le nord, les attaques se multiplient, attribuées aux combattants de l’État islamique et d’Al-Qaïda. Ces groupes exploitent les frontières poreuses et les instabilités régionales pour étendre leur influence, orchestrant des assauts de plus en plus audacieux contre les forces de sécurité et les populations civiles.

Ce mardi 4 juin, une tragédie a frappé le Bénin lorsque sept membres des forces armées ont été mortellement atteints par des assaillants non identifiés dans le parc national de la Pendjari, situé dans la région frontalière avec le Burkina Faso. L’annonce de ces décès a été confirmée mercredi par des sources sécuritaires, soulignant une fois de plus la vulnérabilité de cette zone stratégique.

La Pendjari, cible des attaques terroristes au Bénin, connaît une recrudescence des violences. En mai dernier, les forces béninoises y avaient neutralisé huit djihadistes, signe d’une lutte acharnée, mais insuffisante pour endiguer la menace. Ce parc, riche en biodiversité, devient ainsi paradoxalement un théâtre de conflits sanglants.

Face à cette escalade, le Bénin a pris des mesures drastiques pour sécuriser ses frontières, notamment avec le Niger, qui est également une source préoccupante de tensions. En janvier 2022, près de 3 000 soldats ont été déployés dans le cadre de l’opération « Mirador », visant à fortifier le périmètre national contre les incursions.

Ces efforts révèlent la gravité de la situation sécuritaire dans le nord du Bénin, où depuis 2021, les autorités ont recensé une vingtaine d’incursions transfrontalières. Malgré cette vigilance accrue, les attaques se poursuivent, témoignant de la complexité de la lutte contre les réseaux djihadistes, capables de se regrouper et de frapper avec une effroyable efficacité.

La communication officielle autour de ces incidents demeure rare, ce qui souligne la sensibilité et l’urgence de la situation. Les autorités béninoises, confrontées à un ennemi insaisissable et résilient, doivent surfer entre la préservation de la sécurité nationale et la gestion des impacts sur la population civile et l’économie locale. Cette tragédie récente dans le parc national de la Pendjari est un sombre rappel de l’enjeu constant que représente le terrorisme dans la région.