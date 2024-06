Bénin : Cotonou accueille un colloque sur les cultures politiques en Afrique

Analyser les mécanismes d’énonciation et d’émergence des cultures politiques africaines en lien avec les défis de consolidation de la démocratie en Afrique. C’est du moins l’objectif que vise le colloque international sur le thème : « Les cultures politiques en Afrique : militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique ». Cette rencontre scientifique sera officiellement lancée le mardi 25 juin 2024 au Palais des Congrès de Cotonou.

Il s’agit d’une activité organisée par l’Assemblée nationale à travers l’Institut parlementaire du Bénin (IPaB) en collaboration avec l’Institut Néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD), l’Institut pour la gouvernance démocratique (IGD) et l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Selon les confidences qui ont été faites par les organisateurs, le colloque se déroulement à deux endroits et durera trois jours. En plus du Palais des Congrès de Cotonou, l’Université d’Abomey-Calavi sera le second lieu de rassemblement.

On retiendra également que plusieurs communications seront données dans le cadre de cette rencontre scientifique. Plusieurs personnalités politiques sont annoncées à ce colloque sur la politique et la consolidation démocratique. Il s’agit par exemple du Président de l’Assemblée nationale, des Présidents d’autres institutions de la République, des membres du gouvernement, des députés, des responsables de partis politiques ainsi que des enseignants du supérieur de l’Université d’Abomey et d’autres universités sur le continent africain.

On retiendra que, les discussions tourneront autour de plusieurs axes. Il s’agit du civisme et incivilité ; citoyenneté participative ; culture politique et culture démocratique ; Parlement et consolidation démocratique ; militantisme politique et social. Les différentes communications qui seront données au cours de ce rendez-vous scientifique participeront au reprofilage et à la mutualisation des réflexions.