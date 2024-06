Bénin : La commune de Kpomassè accueille l’édition 2024 de la Journée Olympique

Le 22 et 23 juin prochain, l’édition 2024 de la Journée Olympique au Bénin aura lieu à Tokpa-Domè dans la commune de Kpomassè. Le Comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) sacrifiera ainsi de nouveau à cette tradition instaurée depuis plusieurs années désormais. Cette journée olympique est célébrée par tous les membres du Comité international olympique (CIO).

Elle marque la commémoration du 23 juin qui est la date de création du Comité international olympique et le rétablissement des Jeux olympiques modernes par le baron Pierre de Coubertin. A l’instar du Bénin, les pays du monde entier célèbrent ainsi cette journée olympique pour promouvoir les valeurs de l’olympisme et encourager la pratique sportive. L’objectif principal de cette journée est la promotion des valeurs olympiques à travers diverses manifestations sportives et culturelles.

Publicité

De façon plus pratique, les différents participants prendront part à une marche symbolique, illustrant l’esprit de solidarité et de persévérance propre aux Jeux olympiques. Plusieurs autres activités sportives et culturelles ainsi que de nombreuses disciplines sportives seront mises à l’honneur. Ceci aura le mérite de permettre la découverte des sports olympiques pour valoriser la richesse du Bénin. Rappelons également l’édition de l’année écoulée a eu lieu avec quelques semaines de retard.

L’édition de Dangbo…

Elle avait eu lieu du vendredi 07 au samedi 08 juillet 2023 dans la Commune de Dangbo sous le slogan « let’s move » (bougeons). Cet événement a été riche et rythmé aux couleurs et disciplines olympiques. Cette édition a été une occasion de visiter le chantier à Akpamé qui abrite le site de la construction du 2ème Centre Olympafrica du Bénin après celui de Bantè. Le 09 novembre 2022, le site devant abriter le Centre a été remis à l’entreprise Vico, dans une forte ambiance en présence du Préfet de l’Ouémé, Marie Akpotrossou; du Président Julien Minavoa du Comité national olympique et sportif Béninois (Cnos Ben); du Coordonnateur de l’Association de développement de la Vallée de l’Ouémé, Antoine Bonou; du Conseil Communal de Dangbo et de la population sortie massivement pour ne pas se faire conter l’événement.