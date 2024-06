Bénin : la footballeuse française Wendie Renard visite la Gdiz

Ce mercredi 12 juin, la footballeuse internationale française Wendie Renard a effectué une visite au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Présente dans le cadre d’un entrainement en vu des Jeux Olympiques, la capitaine de l’équipe de France a eu l’honneur de toucher du doigt, les installations de la Gdiz.

Elle a en effet visité les unités de transformation du textile et de la noix de cajou. La sportive française a apprécié le travail qui se fait et surtout la qualité des produits « Made in Benin » destinés à des marques prestigieuses telles que TCP, KIABI et US POLO ASSN.

« Très heureuse d’avoir pu visiter le site de GDIZ notamment les entreprises de coton et des noix de cajou. Beaucoup de succès et de réussites à toutes les équipes. Merci pour votre chaleureux accueil. », avait-elle confié à l’issue de la visite qu’elle a effectuée ce mercredi 12 juin. Cette visite intervient dans un contexte où, l’Organisation mondiale du commerce et la Fifa sont sur le point de lancer la production d’un nombre non négligeable de maillots à la Gdiz.

Dans ce cadre, une délégation de ces différents groupes a séjourné au Bénin est a également visité les installations de la Gdiz. Leur séjour au Bénin intervenait également dans le cadre des préparatifs de la prochaine édition de la Journée Mondiale du Coton (JMC), prévue à Cotonou en octobre 2024. Ils ont pu toucher du doigt ce que devient le coton une fois hors des champs. Ils ont eu des assurances par rapport aux différentes possibilités offertes par cette zone industrielle installée au Bénin sous le président Patrice Talon.