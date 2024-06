Bénin : La police procède à de nouvelles interpellations dans des ghettos

Un véhicule de la police républicaine

Les éléments de Police Républicaine au Bénin poursuivent la lutte entamée depuis quelques semaines contre la prolifération des ghettos. En effet, selon des informations rapportées sur la page Facebook de la Police, six (06) individus soupçonnés de détenir, d’utiliser et de commercialiser des produits psychotropes ont été interpellées. Il s’agit d’une opération menée par une équipe du commissariat du 5ème arrondissement de Cotonou. Elle a précisément eu lieu dans les quartiers de Xwlacodji, le long du littoral et Scoa Gbéto.

Pour l’heure, les prévenus ont été placés en garde à vue pour des procédures judiciaires subséquentes. Rappelons qu’avant cette situation, plusieurs personnes ont été également interpellées dans d’autres communes dans le cadre de cette même lutte. Au début de cette semaine, une autre vague d’arrestations a été faite. Grâce aux aveux d’un individu arrêté, les éléments du commissariat de l’arrondissement d’Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique, ont interpelé deux personnes.

Plusieurs autres personnes ont été interpellées dans le même cadre dans d’autres départements du Bénin. Selon le récent point qui a été fait, dans la commune de Kétou et celle d’Abomey-Calavi, au total, 46 personnes ont été mises aux arrêts pour diverses raisons. Les plus récentes interpellations ont eu lieu dans le département du Plateau ce dimanche 16 juin. A en croire une publication faite sur la page Facebook de la Police Républicaine, 3 individus ont été mises aux arrêts à Kétou dans un ghetto au quartier Olorunchogo.