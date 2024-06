Bénin : le Vice-Ministre saoudien de l’Investissement visite la Gdiz

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé a reçu la visite au cours de ces derniers jours d’un haut responsable saoudien. Il s’agit d’Ibrahim Almubarak, Vice-Ministre de l’Investissement d’Arabie Saoudite. Sa présence au Bénin s’inscrit dans le cadre de la signature d’un mémorandum avec le chef de la diplomatie béninoise.

Ce mémorandum vise à promouvoir les investissements directs. L’autorité saoudienne a eu l’opportunité de découvrir toutes les opportunités qu’offre la Gdiz. Ibrahim Almubarak a également discuté des opportunités d’investissement et des perspectives de coopération industrielle et commerciale. On retiendra particulièrement que le secteur des textiles aura particulièrement intéressé l’autorité saoudienne.

Des échanges ont déjà été entamés dans le but d’aboutir à des commandes. L’Arabie Saoudite pourrait ainsi être le prochain client de la Gdiz. Au cours de la semaine écoulée, 80 000 de pièces de vêtements ‘’Made in Benin’’ produites au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, ont été envoyées à la marque française Kiabi.

Cette marque européenne est propriétaire d'une chaîne de magasins spécialisée dans les vêtements et accessoires pour femmes, hommes, enfants et bébé, avec près de 563 points de vente, une forte présence en France et une implantation en Espagne, Italie, Afrique, Moyen-Orient et dans les Départements et Régions d'Outre-Mer (Drom). Il s'agit de la toute première exportation de pièces de vêtements du Bénin vers l'Europe. Cette opération est devenue une réalité aujourd'hui grâce à la création de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé.