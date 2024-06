Bénin : les produits autorisés de vente dans le marché moderne  de Cadjêhoun

Photo d'illustration DR

Figurant parmi les 35 marchés nouvellement construits au Bénin, le marché de Cadjêhoun est le premier marché moderne de Cotonou qui sera inauguré le 15 juin prochain. Ce marché sera dédié à la vente des produits alimentaires. Des produits frais seront vendus dans le nouveau marché de Cadjêhoun, a fait savoir Eunice Loiselle Kiniffo, directrice générale de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM), rapportée par La Météo.

Il s’agit entre autres de la tomate, de l’oignon, de la viande, du poisson et des légumes. Ces produits seront disponibles au rez-de-chaussée. Les étages seront consacrés aux sacs de riz, aux tubercules, au maïs, et au sorgho. De plus, des boutiques extérieures sont réalisées pour des services tels que le maquillage et la vente de téléphonie, avec une heure d’ouverture supplémentaire accordée exclusivement à ces établissements.

Toutes les dispositions prises dans ce nouveau marché visent à moderniser l’expérience d’achat dans la région de Cadjêhoun, offrant un environnement propice à la fois au commerce alimentaire et aux services connexes, tout en répondant aux besoins diversifiés des consommateurs locaux. Lancé le 12 décembre 2019, le projet de construction des marchés de Gbégamey, Mènontin, Wologuèdè, Cadjêhoun, Tokplégbé, Aïdjèdo, Midombo, Sainte Trinité et PK3 a été confié à l’entreprise ITB. L’objectif principal de ce projet est d’offrir des espaces modernes et plus adaptés aux usagers pour faire leur commerce.