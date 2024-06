Bénin: plus de 500 comptes de faux marabouts sur les réseaux sociaux désactivés

Les réseaux sociaux ne cessent de se transformer en arène pour diverses formes de cybercriminalité au Bénin. Récemment, une opération conjointe entre le Centre national d’investigations numériques (Cnin) et les plateformes Facebook et Tiktok a permis de porter un coup dur aux activités des faux marabouts spécialisés dans les pratiques frauduleuses telles que la multiplication d’argent et les promesses de retour d’affection.

Le mois de juin a marqué une étape significative dans cette lutte, avec la désactivation de près de 170 comptes Facebook et 400 comptes Tiktok. Ces comptes étaient directement impliqués dans des arnaques qui ont fait de nombreuses victimes au Bénin et à l’étranger. Cette action coordonnée reflète l’engagement des autorités béninoises à contrer ces cybercriminels, responsables de préjudices souvent considérables pour leurs victimes.

Les faux marabouts opèrent principalement sur les réseaux sociaux, attirant des personnes vulnérables avec des offres alléchantes de richesse rapide ou de solutions miracles pour résoudre des problèmes personnels. Grâce à des méthodes sophistiquées et à l’utilisation abusive des plateformes numériques, ils parviennent à gagner la confiance de leurs cibles avant de leur extorquer de l’argent.

Le partenariat entre le Cnin, Facebook et Tiktok est une réponse directe à cette menace croissante. En combinant leurs efforts, ils ont réussi à identifier et à neutraliser un nombre considérable de comptes impliqués dans ces pratiques illégales. Cependant, les autorités rappellent que la vigilance reste essentielle. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont encouragés à signaler tout comportement suspect ou toute activité frauduleuse sur le site web du Cnin, contribuant ainsi à la protection collective contre ces escroqueries en ligne.