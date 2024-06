Bénin: qui manipule les hommes de Dieu ?

Au Bénin, le sujet relatif à la loi électorale récemment votée par les députés à l’Assemblée nationale et promulguée par le président de la République est motif de division au sein des hommes de Dieu. Dans certaines chapelles religieuses, des leaders adoptent des postures contradictoires et n’arrivent plus à être unanimes face à la politique. On serait en droit de se poser la question de savoir ce qui est à l’origine de cet état de choses. Les religieux se laissent-ils désormais manipulés ? Qui aurait donc intérêt à diviser ou opposer les confessions religieuses du Bénin ?

Au cours de ces dernières semaines, le spectacle auquel l’opinion publique a assisté au Bénin est très loin de ce à quoi elle était habituée. Depuis l’adoption du récent Code électoral, les confessions religieuses au Bénin n’arrivent pas à accorder leur violon. Tout est parti du colloque organisé par l’Eglise catholique le 25 avril dernier autour du thème : « Les modifications du Code électoral au Bénin de 1990 à aujourd’hui : le Code électoral, le vivre-ensemble et la participation de tous à la construction de la Nation ».

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici