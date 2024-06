Bénin: un navire chargé d’hydrocarbures penché sur le côté dans les eaux de Cotonou

Ce dimanche 30 juin 2024, un incident maritime a attiré l’attention de nombreux observateurs à Cotonou, près de la plage de Fidjrossè. Un navire, sur lequel on lit l’inscription « SPSL UDEME« , s’est incliné sur le côté dans les eaux locales. L’information a été rapportée par BIP radio ce dimanche matin.

Selon la radio, le navire aurait échoué aux premières heures du matin, précisément à 4h, dans la nuit du samedi 29 et la matinée de ce dimanche 30 juin 2024. Une panne mécanique serait à l’origine de cet incident, provoquant ainsi l’immobilisation de ce bateau transportant du gasoil en provenance du Congo et à destination du Nigéria.

La situation a rapidement mobilisé diverses équipes spécialisées pour éviter une catastrophe écologique. En effet, des unités de la marine, du port autonome de Cotonou, ainsi que la préfecture maritime, sont sur le pont pour empêcher le déversement de l’hydrocarbure contenu dans le navire précise la même source.

Sur place, on peut également apercevoir des sapeurs-pompiers, des membres de la marine, et des techniciens chinois en combinaisons grises, travaillant sans relâche pour sécuriser la zone. Pour garantir la sécurité et éviter l’afflux de curieux, la police a établi un périmètre de sécurité autour du site de l’incident. Cela permet aux équipes de travail de se concentrer pleinement sur leurs tâches sans interférence extérieure.

Toujours selon la même source, le bateau transportait un équipage de neuf personnes, et heureusement, aucun blessé ni décès n’a été signalé parmi eux. L’incident, bien que préoccupant, n’a donc pas fait de victimes humaines. Plus d’informations dans les prochaines heures