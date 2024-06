Bezos – Musk: la bataille des milliardaires va se délocaliser dans ce secteur

Amazon intensifie ses efforts pour pénétrer le marché de l’internet par satellite en annonçant un partenariat stratégique avec Vrio, une entreprise de télécommunications bien établie en Amérique du Sud. Ce partenariat vise à fournir un accès internet par satellite à sept pays d’Amérique du Sud, répondant ainsi à un besoin crucial dans cette région où des millions de personnes souffrent d’un accès médiocre voire inexistant à Internet.

L’annonce récente de ce projet par Amazon reflète une ambition longtemps nourrie par le géant américain. En effet, dès 2019, Amazon avait manifesté son intention d’investir massivement, jusqu’à 10 milliards de dollars, dans un réseau global de satellites. Cette initiative prend désormais forme concrète avec le lancement imminent d’un service qui promet de révolutionner l’accès à internet dans des régions souvent négligées par les infrastructures traditionnelles.

Publicité

Les pays concernés par ce nouveau service incluent l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Uruguay, le Pérou, l’Équateur et la Colombie. Ces régions sont choisies non seulement pour leur déficit criant en matière d’infrastructure internet, mais aussi pour leur géographie complexe qui rend difficile la mise en place de réseaux terrestres.

Déjà en octobre dernier, Amazon avait marqué un jalon important en envoyant ses premiers satellites dans l’espace dans le cadre de son projet Kuiper. Ce projet ambitieux vise à déployer plus de 3200 satellites en orbite basse d’ici mi-2025, offrant ainsi un accès à haut débit à des dizaines de millions de personnes dans les zones rurales et sous-desservies.

Lucas Werthein, président de Vrio, a souligné l’importance stratégique de cette collaboration : « Environ 200 millions de personnes en Amérique du Sud sont confrontées à des difficultés d’accès à internet. Ce partenariat avec Amazon nous permettra de combler ce vide et de répondre à une demande croissante pour des services internet fiables et abordables.«

Amazon se positionne donc comme un concurrent sérieux face à SpaceX et son projet Starlink, en promettant des services similaires mais adaptés aux spécificités régionales de l’Amérique du Sud. Bruno Henriques, vice-président du développement commercial d’Amazon, a exprimé la vision de l’entreprise : « Nous visons à offrir un accès au haut débit à tous, qu’ils vivent en zone urbaine, suburbaine ou rurale. Notre objectif est d’éliminer la fracture numérique et de connecter le monde entier.«

Publicité

La rivalité Bezos – Musk

La rivalité entre Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, et Elon Musk, PDG de SpaceX, ne se limite pas aux frontières de la Terre. Elle s’étend également dans l’espace, où les deux entrepreneurs se disputent la domination de l’industrie spatiale et des télécommunications par satellites. Elon Musk, avec son entreprise SpaceX, a déjà lancé le projet Starlink visant à fournir un accès internet mondial via une constellation de satellites en orbite basse. D’un autre côté, Amazon a dévoilé son propre projet ambitieux, Kuiper, qui prévoit le déploiement de milliers de satellites pour offrir une connectivité à haut débit à des millions de personnes, en particulier dans les régions mal desservies comme l’Amérique du Sud.