Afrique : Dangote plus riche que jamais selon Bloomberg

Le magnat nigérian Aliko Dangote a récemment franchi une étape majeure dans son ascension financière avec une augmentation spectaculaire de sa fortune. Selon la dernière mise à jour du Bloomberg Billionaires Index en date du 17 octobre 2024, sa fortune a grimpé de 15,1 milliards de dollars, atteignant désormais 27,8 milliards de dollars. Cette progression impressionnante le place au 65ᵉ rang des personnes les plus riches au monde, marquant ainsi un bond spectaculaire dans le classement, lui qui occupait encore le 170ᵉ rang le mois dernier.

Ce bond dans les rangs des milliardaires est en grande partie attribué à l’intégration de la valeur de sa méga-raffinerie de pétrole dans le calcul de ses actifs. Ce projet phare, situé à Lagos au Nigeria, a nécessité 11 ans de construction et un investissement colossal de 20 milliards de dollars. La raffinerie, l’une des plus grandes au monde, a récemment commencé sa production, marquant un tournant dans l’expansion des affaires de Dangote.

Aliko Dangote, 67 ans, était déjà un acteur majeur sur la scène économique africaine, avec la majeure partie de sa richesse initiale provenant de Dangote Cement, où il détient 86% des parts. Le groupe cimentier opère dans une dizaine de pays en Afrique, et sa valeur actuelle est estimée à plus de 9 milliards de dollars. Cependant, c’est la diversification de ses activités vers les secteurs de l’énergie, des engrais et de l’agroalimentaire qui a permis à Dangote de se hisser encore plus haut.

La mise en production de la raffinerie, combinée à l’expansion de ses autres activités, offre de nouvelles perspectives de croissance pour l’homme d’affaires. Les analystes estiment que sa fortune pourrait encore croître dans les mois à venir, notamment grâce à l’augmentation prévue de la capacité de production de la raffinerie et l’amélioration de ses approvisionnements en brut. La diversification des produits raffinés, incluant potentiellement des produits pétrochimiques à forte valeur ajoutée, pourrait également renforcer sa position sur le marché mondial.

La raffinerie de Dangote n’est pas seulement un atout pour son empire financier, mais aussi un projet d’envergure stratégique pour l’économie nigériane et africaine. Elle devrait permettre de réduire considérablement la dépendance du Nigeria à l’importation de produits pétroliers raffinés et contribuer à stabiliser les prix du carburant dans le pays. De plus, la raffinerie pourrait potentiellement ouvrir la voie à des exportations de produits raffinés vers d’autres marchés africains et au-delà, consolidant ainsi la position de Dangote Group en tant que conglomérat dominant en Afrique.

Le parcours fulgurant d’Aliko Dangote, couronné par cette nouvelle étape, illustre non seulement sa vision entrepreneuriale audacieuse mais aussi la capacité d’un homme à transformer des secteurs clés de l’économie africaine. Alors que les prochaines phases d’augmentation de la production de la raffinerie se profilent, il n’est pas exclu que Dangote continue de gravir les échelons parmi les milliardaires mondiaux