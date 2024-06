BRICS: Brusque montée des tensions entre ces deux alliés

Photo DR

Les BRICS, un acronyme représentant initialement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, sont souvent perçus comme un bloc aspirant à redéfinir l’ordre mondial dominé par l’Occident. Par des initiatives économiques et politiques concertées, ces nations cherchent à offrir une alternative au système financier international et à influencer les affaires mondiales à leur avantage. Cependant, malgré cette unité affichée, des divergences marquées subsistent entre certains membres, notamment entre l’Inde et la Chine, dont les relations se sont considérablement tendues ces dernières années.

La Chine a récemment intensifié la pression sur l’Inde par le déploiement de six avions de combat furtifs J-20 à l’aéroport de Shigatse, situé à proximité de la frontière indo-chinoise. Cet événement est d’autant plus remarquable que le Chengdu J-20, surnommé Mighty Dragon, n’est habituellement pas stationné de manière permanente à cette base, signalant ainsi une escalade significative.

Cet avion, introduit en 2017, place la Chine parmi les rares pays capables de déployer des chasseurs furtifs de cinquième génération. Équipés de capteurs avancés et de missiles air-air de longue portée PL-15, ces appareils sont conçus pour assurer une supériorité aérienne décisive. La présence renforcée de ces avions à Shigatse est perçue comme une menace directe pour l’Inde, en particulier pour les régions de Sikkim et d’Arunachal Pradesh.

En réponse, l’Inde n’a pas tardé à réagir en redéployant 10 000 troupes supplémentaires à sa frontière nord, réajustant ainsi sa posture défensive face à cette menace croissante. Ce redéploiement intervient alors que les deux nations continuent de renforcer leur présence militaire le long de la Ligne de Contrôle Réel, une frontière contestée de 2 100 milles, témoignant de l’impasse qui persiste depuis le conflit meurtrier de juin 2020.

Sur le plan infrastructurel, la Chine a également entrepris de moderniser la base aérienne de Shigatse, augmentant la longueur de la piste d’atterrissage à 5 000 mètres pour accommoder des opérations aériennes plus exigeantes, malgré les défis posés par le terrain montagneux et les conditions météorologiques difficiles de la région.

Ces développements témoignent de la complexité croissante des relations entre l’Inde et la Chine, deux puissances nucléaires et membres des BRICS qui se voient désormais comme des rivaux stratégiques dans une région où les enjeux géopolitiques sont élevés. Malgré leur appartenance commune à un bloc visant à contester l’hégémonie occidentale, leurs intérêts nationaux divergents continuent de les opposer de manière significative sur la scène internationale.