Neom: l’un des plus grands projets d’énergie au monde a débuté

Photo DR

Neom, un gigantesque projet d’infrastructure lancé par l’Arabie Saoudite, est souvent présenté comme une vitrine du futur. Conçu pour être une méga-cité futuriste, Neom incarne l’ambition de modernisation de l’Arabie sous la houlette du prince héritier Mohammed bin Salman. D’un coût estimé à 1,5 trillion de dollars, ce projet vise non seulement à diversifier l’économie saoudienne, mais aussi à réduire sa dépendance au pétrole. Cependant, ces derniers mois ont été marqués par des défis, notamment l’annulation d’un projet de désalinisation de 1,5 milliard de dollars, qui devait fournir 30% de l’eau nécessaire au projet. Malgré ces revers, Neom continue de progresser, en particulier dans le domaine de l’hydrogène vert.

Wesam Al Ghamdi, le PDG de Neom Green Hydrogen Co, a récemment confirmé que la construction de la plus grande usine d’hydrogène au monde progresse de manière significative. Située sur le port flottant d’Oxagon, cette installation est l’une des nombreuses composantes du projet Neom. Elle symbolise l’engagement du royaume vers une autonomie énergétique durable.

Ce projet pharaonique prévoit de produire, une fois à plein régime, quatre millions de tonnes d’hydrogène propre par an d’ici 2030. Ce volume de production positionnera l’usine comme un leader mondial, capable de fournir quotidiennement 600 tonnes d’hydrogène sans émission de carbone, suffisamment pour alimenter environ 20 000 bus à hydrogène.

Le développement de l’usine a été rendu possible grâce à un financement impressionnant de 8,4 milliards de dollars, qui a permis d’accélérer les travaux de construction. Les premières livraisons de matériel ont déjà été effectuées, et d’autres sont attendues tout au long de l’année, mettant en lumière l’ampleur et la rapidité de la mise en œuvre du projet.

En plus de son impact environnemental positif, le projet d’hydrogène vert de Neom est destiné à jouer un rôle crucial dans la production d’ammoniac vert. En collaboration avec ACWA Power et Air Products, la Neom Green Hydrogen Company supervise l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction de l’installation. Nadhmi Al-Nasr, président de la Neom Green Hydrogen Company et PDG de Neom, a souligné que ce projet, unique en son genre, place l’Arabie Saoudite à l’avant-garde de la révolution de l’hydrogène.

À mesure que Neom se développe, il devient de plus en plus évident que cette ville n’est pas seulement un projet touristique doté d’hôtels de luxe et de villas somptueuses, mais aussi un pionnier d’un nouveau mode de vie durable. Cette initiative audacieuse est un pilier de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, visant un développement durable à grande échelle.