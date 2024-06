Les Jeux des BRICS, actuellement en cours à Kazan, ont vu la domination remarquable de l’équipe masculine russe de boxe, qui a raflé huit médailles d’or. Ce succès confirme la supériorité de la Russie dans cette discipline, au moins dans le cadre de cette compétition internationale.

Les boxeurs russes ont brillé dans diverses catégories de poids, chacune de leurs performances soulignant leur préparation et leur détermination. Parmi les champions, on compte Vladimir Mnatsakanian (jusqu’à 48 kg), Baïr Batlaïev (jusqu’à 51 kg), Maxime Kouznetsov (jusqu’à 54 kg), et Andreï Peglivanian (jusqu’à 57 kg).

Leurs victoires ont été complétées par celles d’Ilya Popov (jusqu’à 63,5 kg), Sergueï Sergueïev (jusqu’à 75 kg), Bechto Chavlaïev (jusqu’à 80 kg), et Vadime Chtcheblykine (jusqu’à 86 kg). La compétition, qui se terminera le 23 juin, décernera au total 387 lots de récompenses.

Néanmoins, l’équipe nationale russe a déjà assuré sa place au sommet du classement des médailles, grâce à ses remarquables performances en boxe. Leur domination dans cette discipline est une source de grande fierté pour le pays et un témoignage de leur excellence dans le sport.