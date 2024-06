PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Depuis sa création en 2006, le bloc des BRICS, composé initialement du Brésil, de la Russie, de l’Inde, et de la Chine, et rejoint plus tard par l’Afrique du Sud, a joué un rôle crucial dans le rééquilibrage des forces géopolitiques mondiales. La récente inclusion de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Iran, de l’Arabie saoudite et de l’Éthiopie, effective depuis le 1er janvier dernier, a non seulement élargi sa base mais également accru son influence sur l’échiquier international. Ces expansions successives reflètent l’attractivité croissante du bloc et son potentiel en tant que contrepoids aux puissances occidentales traditionnelles.

La présidence russe des BRICS pour l’année 2024, annoncée lors du passage de relais le 1er janvier, a marqué une étape cruciale dans la trajectoire de cette alliance. Au cours de cette année, plus de 250 événements sont prévus, culminant avec le sommet des BRICS en octobre à Kazan, au Tatarstan, ce qui souligne l’ambition de la Russie de renforcer les liens au sein du bloc et d’étendre son influence.

Lors d’une récente réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe à Nijni Novgorod, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a exprimé une approche mesurée de l’élargissement des BRICS. Selon lui, il est essentiel que le processus d’adhésion ne ressemble pas à « une explosion de supernova« , qui, bien que spectaculaire, pourrait s’avérer catastrophique. Cette métaphore illustre la nécessité d’une expansion contrôlée et réfléchie pour éviter de compromettre les bénéfices pratiques du groupe.

L’intérêt manifesté par environ trente pays, principalement de l’Asie du Sud-Est et de la région Asie-Pacifique, envers l’adhésion aux BRICS témoigne de la pertinence et de l’attraction croissantes de cette coalition. Toutefois, la Russie, tout en reconnaissant cet engouement, plaide pour une approche qui privilégie la qualité sur la quantité, afin de garantir que chaque nouvelle adhésion renforce plutôt qu’elle ne dilue la cohésion et l’efficacité du groupe.

Dans ce contexte, les implications de l’élargissement des BRICS pourraient être significatives. Une expansion trop rapide pourrait entraîner des déséquilibres internes et diluer l’influence individuelle des membres actuels, tandis qu’une approche trop restrictive pourrait freiner l’élan du bloc et son attractivité en tant que force alternative aux alliances occidentales. L’expansion future des BRICS devra donc être judicieusement dosée pour maintenir son intégrité et sa pertinence sur la scène mondiale.

En somme, l’approche de la Russie à l’égard de l’élargissement des BRICS reflète un équilibre délicat entre ouverture et prudence. Cette stratégie vise à assurer que chaque nouvelle adhésion soit bénéfique et contribue de manière constructive à la mission globale du bloc, tout en renforçant sa position comme un acteur influent et respecté dans les affaires mondiales.