BRICS: Une décision radicale vient d’être prise

Sergueï Lavrov - Photo : © AFP

L’augmentation de l’influence des BRICS au sein des nations du Sud et les récentes expansions de l’organisation témoignent de son importance croissante sur la scène internationale. Fondé en 2006 et initialement composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, et de la Chine, le groupe s’est élargi en 2010 avec l’intégration de l’Afrique du Sud. Récemment, au début de l’année 2024, cinq nouveaux membres ont rejoint les BRICS, à savoir l’Égypte, l’Iran, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et l’Éthiopie, doublant ainsi la taille de l’organisation sans modifier son acronyme.

Cependant, un tournant significatif a été annoncé lors d’une récente réunion, où les membres actuels ont opté pour une « pause » concernant l’admission de nouveaux pays. Cette décision, révélée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, vise à permettre à l’organisation de « digérer » les implications de cette expansion rapide. Lavrov a aussi mentionné que, parallèlement à cette pause, une nouvelle structure de catégories pour les pays partenaires est en cours de développement, un processus qui obligera les candidats à franchir plusieurs « étapes » avant une intégration complète.

Cette année, la présidence des BRICS est assurée par la Russie, avec un sommet prévu à Kazan du 22 au 24 octobre. Yuri Ushakov, assistant du président russe, a souligné que l’une des missions principales de cette présidence serait de structurer le processus d’admission des nouveaux membres. Il a également révélé que plus de 30 pays ont exprimé leur désir de rejoindre les BRICS, y compris des nations comme la Thaïlande et la Malaisie, témoignant ainsi de l’attrait croissant de l’organisation.

L’initiative de prendre une pause et de revoir les modalités d’adhésion soulève des questions sur les défis futurs de l’intégration au sein des BRICS. Ce choix stratégique pourrait refléter une nécessité de préserver la cohérence et l’efficacité de l’organisation face à un élargissement potentiellement déstabilisant. Par conséquent, les prochains mois seront cruciaux pour observer comment les BRICS vont gérer cette nouvelle dynamique et maintenir leur position influente dans la politique mondiale.