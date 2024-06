Cep 2024 au Bénin : 256 968 écoliers sur la ligne de départ

Salimane Karimou (Photo Présidence)

À la veille du démarrage de l’examen du Certificat d’études primaires (Cep) qui sera lancé le lundi 03 juin 2024, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a adressé un message à l’endroit des apprenants et des enseignants.

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a salué les enseignants et directeurs d’école qui ont fait de cette année scolaire une paisible année. ‹‹ J’ai vu des enseignants et directeurs d’école vaquer convenablement à leurs occupations, assumant le dur labeur de la préparation de classe, supportant les longues nuits sans sommeil pour la correction des devoirs journaliers ››, a-t-il déclaré. Il a aussi félicité les apprenants pour leur discipline, ponctualité et assiduité durant toutes l’année scolaire. ‹‹ Je reconnais leur mérite, eux qui, pour la plupart, ont obéi à la discipline envers les enseignants, à la ponctualité à l’école les jours de classe comme certains jours de repos, à l’assiduité dans l’accomplissement des devoirs en classe, à la maison et ailleurs ››, a-t-il affirmé.

Publicité

Le ministre a invité les candidats à être sereins et confiants. Il les a rassurés qu’ils ne seront soumis qu’à des consignes qu’ils ont déjà traitées en classe. Il leur a aussi recommandé d’appliquer rigoureusement les consignes et conseils qu’ils ont reçus de leurs enseignants et directeurs. ‹‹ N’oubliez pas votre pièce d’identité et tous les outils de travail nécessaires à l’examen ›› a-t-il ajouté. Pour le compte de cette année scolaire, 256 968 écoliers sont inscrits à l’examen, dont 132 809 garçons et 124 159 filles répartis dans 802 centres de composition. Ce chiffre inclut également 99 candidats à besoins spécifiques qui composeront dans 14 centres dédiés. Par rapport à la session de 2023, le taux d’inscription a augmenté de 6,38 %.