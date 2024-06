Cherté de la vie au Bénin : Le gouvernement a contenu le phénomène selon Orden Alladatin

Le député Orden Alladatin est revenu ce dimanche 2 juin sur le phénomène relatif à la cherté de la vie au Bénin. En effet, au cours de sa participation à l’émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, l’élu de l’Union progressiste le Renouveau (UPR) a fait savoir que le gouvernement béninois a été proactif contrairement à ce qui se dit. Pour lui, la situation aurait été pire si le gouvernement Talon n’avait pas été là.

L’homme politique béninois a fait savoir dans un premier temps que la situation que traverse le Bénin est plutôt générale. Plusieurs autres pays de la sous-région seraient également dans la même situation. « La vie est chère. Elle est chère ici, elle est chère dans les pays d’à côté », note le député avant de saluer les dirigeants béninois qui, selon lui, auraient pris de nombreuses mesures avant cette crise. « Le gouvernement a subventionné les intrants. Mais avant, lorsque la guerre Russie-Ukraine a commencé, l’essentiel des engrais qu’on utilise vient de cette région, les sachants du domaine ont anticipé, ont eu à faire des provisions. Cette proactivité du gouvernement a permis de contenir le phénomène sinon ç’aurait été pire. La subvention donnée dans l’engrais, c’est beaucoup de millions, c’est énorme », a poursuivi Orden Alladatin au micro de nos confrère de la radio nationale.

Publicité

Il n’a pas manqué de faire référence aux différents mouvements d’humeur observés au cours de ces derniers mois. A ce sujet, il estime que la situation ne devrait pas engendrer autant de réactions. Pour lui, les marches organisées récemment par les centrales et confédérations syndicales ne devraient pas avoir comme objectif de dénoncer. « On ne peut pas dénoncer la vie chère. On dénonce quelqu’un », indique-t-il avant d’appeler à faire une nuance. Rappelons que de nombreuses marches ont été organisées par les centrales syndicales au cours du mois écoulé. Cette initiative des travailleurs avait fait couler beaucoup d’encre et de salives.