Chine: ce pays du Maghreb dribble l’Europe et décroche une usine

À l’heure où le monde s’oriente vers une transition énergétique marquée par la recherche d’alternatives au pétrole, le secteur des batteries électriques se trouve au cœur des stratégies industrielles globales. Cette transition est d’autant plus cruciale que la demande pour les véhicules électriques s’accélère, poussée par les impératifs de réduction des émissions de CO2 et les politiques environnementales strictes, particulièrement en Europe. Le Maroc, en se positionnant comme un acteur stratégique dans ce domaine, tire profit de sa proximité géographique avec l’Europe et de sa politique industrielle ouverte.

Le fabricant chinois Gotion, initialement intéressé par l’implantation d’une usine en Europe, a opté pour le Maroc pour établir sa nouvelle usine de production de batteries de 20 GWh. L’annonce de cette implantation, survenue moins d’un an après les premières discussions sur une installation européenne, souligne la capacité du Maroc à attirer des investissements majeurs. Cette décision stratégique ne se limite pas à la proximité géographique du Maroc avec l’Europe, mais s’appuie également sur des accords de libre-échange avantageux avec l’Union européenne et les États-Unis, renforçant ainsi son attrait en tant que hub industriel.

La firme Gotion, soutenue par des géants de l’automobile tels que Volkswagen, cherche à étendre son empreinte globale. Elle a récemment pris une participation de 25% dans InoBat, une start-up slovaque spécialisée dans les batteries pour véhicules électriques, marquant ainsi son premier investissement en Europe. Ce partenariat a été un tremplin vers l’expansion de Gotion en Europe, bien que l’usine soit finalement localisée au Maroc.

Le choix du Maroc comme site de cette nouvelle usine s’inscrit dans un contexte plus large où plusieurs entreprises chinoises, telles que BTR New Material Group, CNGR Advanced Material et d’autres, ont également annoncé des projets d’implantation dans le pays. Ce mouvement renforce la position du Maroc comme centre névralgique pour la production de technologies liées aux véhicules électriques. La présence établie de Stellantis et Renault, combinée à de nouvelles capacités de production, solidifie la place du secteur automobile marocain comme le principal vecteur d’exportation, avec une croissance notable en 2023.

Cette dynamique d’investissement pose des questions stratégiques pour l’Europe. Le continent, en quête de renforcement de ses chaînes d’approvisionnement pour les composants essentiels comme les batteries, pourrait voir ses plans impactés par la décision de Gotion. L’Europe doit ainsi évaluer comment maintenir sa compétitivité et son attractivité pour de futurs investissements industriels, notamment dans le secteur en pleine expansion des énergies renouvelables et des technologies propres.

Le choix de Gotion de s’implanter au Maroc plutôt qu’en Europe symbolise un tournant pour l’industrie des batteries et souligne l’évolution des axes stratégiques globaux en matière de production industrielle. Le Maroc, tirant parti de sa situation géographique et de ses accords commerciaux, s’affirme comme un partenaire incontournable pour les géants de l’industrie désireux de se positionner sur le marché européen, tout en bénéficiant d’un cadre économique favorable.