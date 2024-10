Maghreb : un célèbre chanteur accusé d’espionnage

Photo : DR

La légende du raï, Cheb Khaled, fait face à de graves accusations portées par la justice algérienne. Le chanteur de renommée internationale est au cœur d’une affaire d’espionnage présumé au profit du Maroc, un dossier qui pourrait ternir sa carrière et ses relations avec son pays d’origine.

Selon des informations révélées par le journaliste algérien Abdou Semmar, fondateur du média Algériepart et résidant en France, Cheb Khaled aurait été inculpé par un tribunal à Alger pour son implication supposée dans un réseau d’espionnage en lien avec le Maroc. Le chanteur, qui n’a pas foulé le sol algérien depuis 2018, aurait reçu le 18 octobre 2024, via son avocat en France, une notification officielle de son inculpation émanant du tribunal de Bir Mourad Raïs.

Ce dossier judiciaire trouve ses origines dans une enquête plus vaste visant les frères Bennacer, Boualem et Toufik, fils du général Larbi Bennacer, ancien chef de la justice militaire algérienne. Ces deux hommes, actuellement dans le viseur de la justice algérienne, sont accusés de complot contre l’État. Boualem, un officier de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE), a été arrêté en mai 2024, tandis que son frère Toufik a réussi à s’enfuir en France, où il publie régulièrement des vidéos accusant le général Said Chengriha, chef d’état-major de l’armée algérienne, de corruption et d’abus de pouvoir.

La connexion entre Cheb Khaled et cette affaire a été révélée lors d’une perquisition au domicile de Boualem Bennacer. Les enquêteurs de la Direction centrale de la sécurité de l’armée (DCSA) y ont découvert une photo où l’on voit Boualem et son frère poser aux côtés de Cheb Khaled, alimentant ainsi les soupçons autour du chanteur. Cette photo, datée de septembre 2024, a relancé l’enquête, incitant les autorités algériennes à creuser les liens entre Cheb Khaled et ce réseau présumé d’espionnage.

L’Algérie accuse Cheb Khaled d’avoir fourni des informations classifiées à des responsables marocains, en collaboration avec les frères Bennacer. Ce sont ces éléments qui ont conduit le tribunal militaire de Blida à transmettre le dossier au tribunal civil de Bir Mourad Raïs. Cette démarche souligne la gravité des accusations portées contre le chanteur, accusé de porter atteinte à la sécurité de l’État.

En réponse à ces accusations, Toufik Bennacer, réfugié en France, a publié plusieurs vidéos dénonçant ce qu’il qualifie de manœuvres politiques orchestrées par le général Chengriha. Il accuse également les autorités algériennes de persécuter sa famille dans le cadre d’une vendetta politique. L’Algérie, pour sa part, demande l’extradition de Toufik Bennacer pour qu’il réponde de ses actes devant la justice.

Cheb Khaled, qui réside désormais au Luxembourg, n’a pas encore réagi publiquement à ces accusations d’espionnage. L’inculpation du chanteur de 64 ans, figure emblématique du raï, représente un nouveau tournant dans les tensions entre l’Algérie et le Maroc, sur fond de rivalités géopolitiques et de soupçons d’espionnage.