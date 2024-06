Chine: comment les Occidentaux courent après les besoins du pays

Photo DR

Au cours des trente dernières années, l’économie chinoise a réalisé un bond spectaculaire, affirmant sa présence dominante dans divers secteurs à l’échelle mondiale. Ce développement fulgurant a entraîné une transformation profonde, de la production industrielle à la technologie de pointe, faisant de la Chine un acteur incontournable sur la scène internationale. Ce dynamisme économique a également remodelé son marché automobile, le plus grand du monde, où les constructeurs étrangers doivent constamment s’adapter aux innovations et préférences locales pour maintenir leur compétitivité.

Transformation du marché automobile chinois

Le paysage automobile en Chine connaît une évolution significative, caractérisée par une adoption croissante des véhicules à énergies nouvelles. Les modèles hybrides rechargeables (PHEV) et les voitures électriques à autonomie étendue (E-REV) gagnent en popularité, remettant en question la suprématie des voitures 100 % électriques. Ces véhicules, équipés de batteries substantielles et de moteurs à essence servant de générateurs, offrent une solution intermédiaire attrayante entre coût abordable et autonomie étendue.

En 2023, les ventes combinées de PHEV et d’E-REV ont augmenté de 83 % pour atteindre 2,6 millions d’unités, représentant la moitié des ventes de modèles électriques en Chine. Cette tendance se poursuit en 2024, où les véhicules hybrides enregistrent une croissance de 70 % dans les cinq premiers mois, contre 17 % pour les véhicules entièrement électriques.

La montée en puissance des modèles hybrides

Les modèles hybrides sont devenus une force motrice sur le marché chinois grâce à leur prix compétitif et à leur capacité à rassurer les consommateurs concernant l’autonomie. La politique gouvernementale chinoise favorise également ces technologies par des réductions d’impôts ciblées, renforçant leur attractivité. Les hybrides rechargeables, en particulier, trouvent leur place tant dans l’entrée de gamme que dans le cœur de la bataille des prix parmi les constructeurs.

Le défi pour les constructeurs étrangers

Cependant, cette transition vers les hybrides représente un défi majeur pour les constructeurs automobiles étrangers. Des géants comme Tesla, qui se concentrent exclusivement sur les véhicules 100 % électriques, voient leur part de marché s’éroder face à des concurrents locaux comme BYD, qui dominent le segment des PHEV. Les constructeurs japonais, pionniers des technologies hybrides, n’ont pas non plus capitalisé suffisamment sur le potentiel des PHEV en Chine, laissant ainsi échapper une opportunité précieuse.

Recomposition stratégique en cours

Des marques chinoises telles que Li Auto et Changan ont pris les devants avec des modèles E-REV innovants, capturant efficacement l’intérêt des consommateurs. Cette stratégie proactive leur permet de dominer ce marché émergent, contrastant avec les efforts moins fructueux de certains constructeurs étrangers. En conséquence, des acteurs internationaux peuvent se retrouver à la traîne, incapables de répondre rapidement aux dynamiques changeantes du marché chinois.

L’essor des hybrides en Chine symbolise un ajustement stratégique pour les constructeurs étrangers, soulignant la nécessité d’une adaptation rapide et innovante face aux préférences et politiques locales. Ce mouvement n’est pas seulement un défi mais également une alerte pour ces entreprises, qui doivent revoir leur stratégie pour rester pertinents dans ce marché crucial et en constante évolution.