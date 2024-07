Maghreb: mauvaise nouvelle pour les ménages dans ce pays

La conjoncture économique mondiale actuelle est marquée par une inflation soutenue, exacerbée par la crise en Ukraine, qui perturbe les chaînes d’approvisionnement globales, notamment pour les denrées de première nécessité telles que le blé. Cette situation résulte de multiples facteurs, dont la guerre en Ukraine qui a entraîné une réduction significative des exportations de blé, un pilier central de l’agriculture ukrainienne. Les sanctions internationales imposées à la Russie, autre grand exportateur de blé, compliquent davantage l’équation, provoquant une hausse des prix à l’échelle mondiale. Ces augmentations affectent non seulement les marchés alimentaires mais exercent aussi une pression ascendante sur l’inflation générale, touchant divers secteurs économiques et aggravant le coût de la vie pour les populations à travers le globe.

À l’heure où le monde est confronté à une inflation galopante, une nouvelle hausse des prix au Maghreb met à l’épreuve les budgets des ménages. Ce lundi 1er juillet, les prix des carburants ont enregistré une augmentation notable au Maroc, une évolution qui pourrait avoir des répercussions significatives sur plusieurs secteurs de l’économie nationale et sur le quotidien des citoyens.

Au Maroc, le litre de diesel a vu son prix augmenter de 33 centimes, atteignant environ 12,79 dirhams. Cette fluctuation peut varier légèrement d’un distributeur à l’autre. Parallèlement, le prix de l’essence a connu une hausse plus modérée de 16 centimes par litre, stabilisant le prix à environ 15 dirhams. Cette augmentation des tarifs des carburants intervient dans un contexte de remontée des cours mondiaux du pétrole et marque le retour de la question des coûts énergétiques au cœur des préoccupations des consommateurs marocains.

Selon la Fédération nationale des gérants et propriétaires des stations-service (FNGPS), cette hausse est directement liée à l’évolution des prix du pétrole sur le marché international. Cependant, cette augmentation ne se limite pas à l’énergie. Elle se répercute sur divers secteurs économiques où le carburant représente une part significative des coûts, tels que les transports et la production agricole.

Les ménages marocains, déjà éprouvés par des dépenses accrues dues à la célébration récente de l’Aïd-el-Adha, trouvent leur budget de plus en plus contraint. Le transport, qu’il soit public ou privé, constitue une part importante des dépenses quotidiennes et cette nouvelle hausse des prix des carburants pourrait entraîner une augmentation globale du coût de la vie. Ce phénomène affecte non seulement les automobilistes mais également les usagers des transports publics, dont les coûts pourraient augmenter proportionnellement.

Les professionnels du transport tirent la sonnette d’alarme, indiquant que l’augmentation des prix du diesel impacte directement leurs coûts d’exploitation. Cette situation pourrait se traduire par une hausse des prix des biens transportés, engendrant une augmentation des prix à la consommation. Le panier moyen des ménages, déjà impacté par l’inflation, est ainsi sous la menace d’une nouvelle flambée des prix.

L’impact de cette hausse ne se limite pas au secteur du transport. Le tourisme, pilier vital de l’économie marocaine, pourrait également en souffrir. Une augmentation des coûts du transport pourrait décourager les voyages touristiques, affectant tant les visiteurs étrangers que les locaux. Hôtels, restaurants et autres entreprises liées au tourisme pourraient voir leurs revenus baisser, aggravant ainsi les défis économiques auxquels le pays est confronté.

Ces développements soulignent la vulnérabilité des économies nationales aux chocs externes et internes, mettant en lumière la nécessité pour les ménages et les secteurs économiques de s’adapter à une réalité financière de plus en plus précaire.