Code électoral au Bénin : Les conclusions du colloque catholique bientôt disponibles

Mgr Roger Houngbédji (photo Juste Hlannon)

Les actes du colloque organisé par l’Eglise catholique du Bénin sur la loi électorale seront publiés ce jeudi au Chant d’Oiseau de Cotonou. Il s’agit en effet de conclusions communications données par les conférenciers le jour du colloque et les recommandations formulées par la Conférence Épiscopale du Bénin sur le code électoral, le vivre ensemble et la paix sociale. Cette rencontre scientifique organisée par le clergé avait eu lieu le 25 avril dernier au Palais des Congrès autour du thème : « Les modifications du Code électoral au Bénin de 1990 à aujourd’hui : le Code électoral, le vivre-ensemble et la participation de tous à la construction de la Nation».

Elle avait connu la participation de plusieurs personnalités publiques béninoises. On retiendra que les formations politiques issues de la mouvance présidentielle ont brillé par leur absence. Peu après, le gouvernement avait ouvertement critiqué la démarche de l’Eglise catholique. La méthode adoptée par l’Eglise du Bénin n’était pas impartiale selon le gouvernement. Le Secrétaire Général adjoint du Gouvernement avait profité d’une déclaration sur la télévision nationale pour exposer ses griefs contre les responsables de l’Eglise du Bénin.

« Pour le colloque, j’aurais aimé voir le clergé solliciter de l’Assemblée nationale, le président de la Commission des Lois pour exposer à cette occasion les tenants et aboutissants de la loi. Après, les députés de toute obédience pourraient faire le débat », avait déclaré Wilfried Léandre Houngbédji peu après la tenue du colloque. Rappelons également qu’après le porte-parole du gouvernement, plusieurs autres voix ont critiqué l’Eglise catholique pour cette initiative.