Code électorale au Bénin : Voici les recommandations de l’Eglise après le colloque

Mgr Roger Houngbédji (photo Juste Hlannon)

Dans l’après-midi de ce jeudi 20 juin au Chant d’Oiseau de Cotonou, la Conférence Episcopale du Bénin a présenté les actes du dernier colloque organisé sur le Code électorale voté par les députés béninois. On retiendra principalement de la séance de restitution des actes de cette rencontre scientifique de l’église catholique du Bénin, près de 10 recommandations. Mais, la principale demande de l’Eglise locale du Bénin à la classe politique est la relecture de la loi électorale pour la paix dans le pays.

A travers les conclusions de ce colloque, les autorités de l’Eglise se sont adressées au gouvernement, aux députés ainsi qu’aux organisations de la société civile. Selon ces responsables religieux, l’objectif de la démarche est de préserver la paix. Aussi, l’Eglise recommande-t-elle la relecture de la loi électorale de façon consensuelle. Ainsi, au total, 8 recommandations ont sanctionné le colloque organisé par l’Eglise le 25 avril dernier autour du thème : « Les modifications du Code électoral au Bénin de 1990 à aujourd’hui : le Code électoral, le vivre-ensemble et la participation de tous à la construction de la Nation ».

Selon la lecture qui a été faite par le père Éric Okpéïcha, Secrétaire général Adjoint de la Conférence Episcopale du Bénin, l’Eglise recommande par exemple à l’actuel patron de la Marina de renforcer la concertation avec les autres parties prenantes du processus électoral. « Le chef de l’Etat est donc invité à renforcer le dialogue et la concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral en vue de solutions consensuelles aux diverses préoccupations découlant de l’analyse scientifique du code électoral du Bénin par les divers experts qui se sont succédé au cours du colloque », à en croire les recommandations de l’Eglise.

Les évêques ont également demandé à Patrice Talon d’œuvrer « en amont et en aval à la résolution des problèmes liés au code électoral pour la tenue d’un dialogue national en vue de la réconciliation et du rassemblement de tous les fils et filles du Bénin ». L’Eglise n’a pas manqué de pointer du doigt la notion des 20% instaurée par le nouveau Code électoral. Elle estime que les 10% du Code passé n’ont pas été facile. Elle s’interroge donc les résultats de la prochaine élection avec les nouvelles dispositions.