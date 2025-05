BIF 2025 : Letondji Behéton dévoile comment la GDIZ attire les capitaux à grande échelle

Létondji Béhéton. Photo : GDIZ

Le financement de l’industrie africaine était au cœur des échanges lors du Bénin Investment Forum 2025. À cette occasion, Letondji Behéton, Directeur général de SIPI-Bénin, a présenté le modèle de développement de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ) comme une réponse concrète aux défis de l’industrialisation sur le continent.

Selon lui, bâtir un environnement industriel solide suppose un cadre financier structuré, en phase avec les réalités africaines et capable de mobiliser des ressources locales et internationales. Il a expliqué que pour soutenir plus de 550 millions d’euros d’investissements, il a fallu aller au-delà des dispositifs traditionnels, en intégrant des outils comme les agences de crédit à l’export, les banques de développement et les garanties structurées.

La GDIZ se distingue par un cadre juridique stable, des infrastructures modernes (routes, gazoduc, fibre optique) et une approche coordonnée du financement. Ce dispositif, selon le directeur général de SIPI-Bénin, permet de sécuriser les investisseurs et d’ouvrir la voie à des financements durables.

Letondji Behéton a également insisté sur l’importance du financement des petites et moyennes entreprises (PME), qu’il considère comme un levier essentiel pour une croissance économique inclusive. À ses yeux, un tissu de PME dynamique reflète la vitalité de l’économie nationale.

Il a évoqué les progrès réalisés dans les filières textile, anacarde et soja au sein de la GDIZ, tout en soulignant les réformes menées depuis 2016 pour améliorer le climat des affaires. La création d’outils comme le tribunal de commerce et la Caisse des dépôts et consignations du Bénin renforce, selon lui, la confiance des investisseurs.

Pour aller plus loin, il a plaidé pour une meilleure coordination entre le secteur privé et les autorités publiques. Si des avancées notables ont été enregistrées, des obstacles persistent, notamment dans les processus opérationnels. Toutefois, il estime que les décisions sont aujourd’hui plus rapides et que le secteur privé s’engage activement pour améliorer l’environnement des affaires.