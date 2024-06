Comment se situe l’industrie de l’iGaming en France par rapport aux autres pays ?

Unsplash

Au cours des récentes années, l’avènement des nouvelles technologies a considérablement modifié les modes de communication ainsi que les formes de divertissement. Les jeux en ligne ont acquis une position dominante sur le marché du divertissement, générant des revenus considérables à l’échelle mondiale. En France, en plus du jeu de loterie, on note de plus en plus de joueurs qui aiment s’amuser sur les jeux de casino et de paris sportifs en ligne. Alors que cette industrie connaît un essor significatif dans ce pays, il serait avisé d’analyser son évolution par rapport à celle d’autres nations du globe afin d’en appréhender pleinement la portée.

La population de joueurs

L’industrie des jeux en ligne affiche chaque année une santé florissante. On constate une croissance significative des amateurs de jeux de hasard en ligne à travers le monde. En effet, on estime que le nombre de joueurs dépasserait 1,6 milliards au niveau mondial, représentant environ 26 % de la population planétaire. Ceci dit, en France, on compte environ 2,7 millions d’amateurs de jeux de casinos et de paris sportifs sur internet, soit 4,2 % de la population française. Si le nombre d’amateurs de jeux de hasard en ligne en France est moins important, il est considérable dans d’autres territoires comme en Asie.

Publicité

Il est important de souligner que la proportion d’individus qui se livrent aux jeux de hasard en ligne est fortement influencée par la réglementation en vigueur dans chaque pays. En France, la Française Des jeux (FDJ), qui recommande le jeu responsable, dispose d’une réglementation assez stricte pour les jeux d’argent en ligne. Aussi, les taux de retour aux joueurs (RTP) sont très encadrés pour la majorité des gamers. Ceci est par exemple mis en évidence par la proportion maximale de 85 % pour le taux de retour qui est appliquée aux paris sportifs. Cette réglementation assez rigoureuse fait que plusieurs amateurs de jeux de hasard en ligne préfèrent se tourner vers d’autres divertissements qui présentent moins de contraintes.

Au Canada aussi, on rencontre plusieurs personnes qui s’adonnent aux jeux de casino et de paris sportifs en ligne. C’est un secteur bien encadré par des lois comme en France. Si vous êtes un joueur résident de ce côté-là, veuillez choisir une plateforme en ligne fiable, sécurisée, autorisée au Canada qui offre une ludothèque disponible avec de l’argent réel, et qui propose des titres captivants. L’avantage de jouer en mode payant sur un casino en ligne, c’est le fait que vous pouvez gagner si vous êtes chanceux. L’expérience de jeux est plus palpitante.

Il faut également souligner que si chaque pays est libre de définir l’âge minimum pour commencer à jouer aux jeux de casinos, cette limite est généralement fixée à 18 ans. En effet, même en Asie où les amateurs de jeux de hasard sont les plus nombreux, les jeux de casino en ligne sont interdits aux mineurs et en plus de cela, les autres jeux électroniques ne leur sont accessibles qu’à une fréquence de trois heures par semaine au maximum.

L’évolution du chiffre d’affaires

Publicité

En prenant en considération les tendances actuelles, il est indubitable que le secteur de l’iGaming connaît une croissance rapide depuis quelques années. Ce développement est principalement attribuable à la grande accessibilité des jeux en ligne, favorisée par la popularité des smartphones. Aussi, une grande partie de la population mondiale a accès à internet et y cherche des divertissements ludiques et souvent rentables. Il faut également souligner que les casinos en ligne proposent des expériences utilisateurs très optimales, avec une grande diversité de jeux, ce qui attire un maximum de joueurs.

Malgré l’expansion observée du marché de l’iGaming à l’échelle mondiale, il est pertinent de souligner qu’elle varie d’un pays à un autre. Cette disparité s’explique par divers facteurs tels que les préférences culturelles, la réglementation spécifique à chaque pays et l’adoption technologique, comme cela est en partie mentionné ci-dessus. Dans ce contexte, la DFC Intelligence estime que le chiffre d’affaires mondial des jeux en ligne devrait atteindre 103,74 milliards USD d’ici 2028. Ceci représente un taux de croissance de 11,34 % sur les cinq années avenirs.

Selon le syndicat des éditeurs de logiciel de loisir (SELL). Le marché de l’Gaming en France se porte très bien. En effet, ce secteur a connu une croissance considérable entre les années 2017 et 2021, avec un taux de croissance moyen estimé à 22 % chaque année. Entre les années 2021 et 2022, cette croissance s’est stabilisée avec une croissance estimée à 0,8 % et un produit brut d’environ 2,18 milliards d’euros. Il faut dire que l’évolution du chiffre d’affaires de l’iGaming en France est en grande partie attribuée aux paris sportifs. Ce secteur a marqué une progression de 7 % en 2021 avec un chiffre d’affaires de 10,7 milliards d’euros. Il faut préciser que le football génère le plus de paris sportifs. Les prévisions à venir laissent présager une croissance exponentielle du chiffre d’affaires du secteur des jeux de casino en ligne et des bookmakers en France.

En analysant les données relatives à l’évolution du marché français de l’iGaming, il apparaît clairement que cette industrie y détient une présence robuste. Toutefois, face à la croissance exponentielle du marché mondial, il devient impérieux que le secteur du jeu en ligne en France soit davantage développé afin de demeurer compétitif et suivre le rythme imposé par les autres nations.