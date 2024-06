Communication gouvernementale: Des défaillances relevées par les soutiens de Talon

Même si dans l’opinion publique nationale, on pense que le régime de la Rupture maîtrise tous les canaux de communication, les résultats de cette communication ne sont pas très bien visibles. La remarque de cette contre-performance communicationnelle est faite par des soutiens au régime de la Rupture qui souhaitent un changement de cap.

Les actions de la Rupture ne sont pas sues par les populations béninoises. C’est un constat fait par certains responsables de la majorité présidentielle qui se désolent des résultats très mitigés de la communication gouvernementale. « Malgré tout le travail que fait le chef de l’État, les gens ne voient rien », a déclaré le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou au cours de la tournée gouvernementale. C’est certainement pour corriger cette défaillance que le gouvernement a décidé d’aller à la rencontre des populations à travers la tournée dite de reddition de compte. Mais comme le dit le compatriote Daniel Edah, « l’employeur qu’est le peuple n’a pas à applaudir l’employé que sont le chef de l’Etat et ses ministres ».

D’ailleurs, poursuit l’ancien candidat à la présidentielle, « beaucoup de contre-vérités ont été dites au cours de cette tournée ». Au nombre de celles-ci, Daniel Edah évoque l’instabilité énergétique alors qu’on a annoncé que le Bénin vendrait l’énergie électrique à l’étranger, la mise en service d’un hôpital nouvellement construit à Abomey –Calavi, doté de matériels ultra modernes qui n’existeraient nulle part au monde, sans oublier le paradoxe qui existe entre la meilleure vie ventilée ici et là et le choix de certains Béninois d’aller mourir dans la mer sur la route de l’exil, à la recherche d’une vie plus aisée ». Est-ce du non relais de ces contre-vérités relevées par Daniel Edah que parle le président Vlavonou ?

Avant le président Vlavonou, Jacques Migan avait déjà pointé du doigt la défaillance de la communication gouvernementale en faisant le bilan des huit ans au pouvoir de Patrice Talon. « J’ose croire que la communication a été un peu défaillante. Durant les huit ans, il y a eu très peu de communication. Il a manqué un gros travail de communication envers les populations pour expliquer les réformes entreprises et les résultats attendus. Il fallait mieux vulgariser les actions et les réalisations entreprises depuis 2016 », a dit Jacques Migan.

Comme les deux personnalités citées supra, Pascal Koukpaki, un autre proche collaborateur du président de la République, faisant le point de la tournée gouvernementale, annonce que le cap sera maintenu pour casser le cou à l’intoxication. Il en ressort que le régime de la Rupture va adopter un autre modèle de communication alors bien qu’il existe une direction de la communication gouvernementale logée à la présidence de la République. Les propos de Jacques Migan et de Louis Vlavonou montrent à suffire que malgré la communication monocolore déployée depuis 2016, les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs. Tout ça pour ça pourrait-on dire. De la normo-communication à la communication unidirectionnelle, l’impact n’est pas visible et la stratégie est à revoir. Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné dans l’appareil ? En tout cas, au vu de la situation, on est bien tenté de dire que l’adage qui dit que « le singe transpire mais les poils refusent de montrer cela » prend tout son sens.