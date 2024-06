Dédollarisation : les BRICS veulent lancer une plateforme pour contourner le dollar

Photo de Kenny Eliason sur Unsplash

La dédollarisation représente une stratégie économique visant à réduire la dépendance au dollar américain dans les transactions internationales. Ce phénomène gagne en popularité parmi les pays émergents qui cherchent à affaiblir l’influence de la monnaie américaine sur leur économie et à promouvoir l’utilisation de leurs devises nationales. Face à cette tendance, le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) explore des alternatives pour minimiser le rôle du dollar, notamment à travers la création d’une nouvelle plateforme de paiements.

L’annonce de cette initiative a été faite par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du BRICS. Selon l’agence de presse TASS, cette plateforme permettrait les paiements en devises nationales afin de faciliter le commerce mutuel entre ces pays, tout en renforçant leurs économies contre les sanctions potentielles, notamment celles imposées par les États-Unis et leurs alliés.

Cette idée a pris forme lors du sommet des BRICS à Johannesburg l’année dernière, où il a été appelé à augmenter le commerce et les prêts en monnaies nationales entre les membres. La Russie, particulièrement touchée par les sanctions internationales, est l’un des principaux promoteurs de ce projet, cherchant à déplacer ses partenaires commerciaux loin du dollar.

Cependant, de nombreux détails restent flous, y compris les spécifications techniques de la plateforme et les délais de son déploiement. La récente intervention du président russe Vladimir Poutine au Forum économique international de Saint-Pétersbourg souligne l’urgence ressentie par les BRICS de réduire leur dépendance au dollar, qu’il a qualifié de « toxique« .

Selon Christopher Granville, directeur de la recherche politique mondiale chez GlobalData TS Lombard cité par Business Insider, une avancée notable pourrait être attendue lors de la prochaine réunion des BRICS à Kazan, en Russie. Granville suggère également que cette initiative pourrait éventuellement prendre la forme d’un système de monnaie numérique, permettant des transactions directes entre les banques centrales en monnaies locales.

Bien que l’idée de réduire la dominance du dollar soit attrayante pour les BRICS, le chemin vers une véritable dédollarisation est semé d’embûches. La position de « roi dollar » reste solidement ancrée dans le système financier mondial. Toutefois, les efforts des BRICS pourraient ébranler cette suprématie, surtout si les turbulences politiques et économiques aux États-Unis continuent de miner la confiance dans leur monnaie. Cette initiative des BRICS pourrait donc marquer un tournant, bien qu’incertain, vers un système financier mondial plus diversifié et moins dépendant du dollar américain.