Conquête spatiale: la Chine réussit un exploit

GETTY IMAGES / ISTOCKPHOTO

La conquête spatiale, l’un des moteurs des tensions internationales ? En effet, de plus en plus de pays se tournent désormais vers l’espace pour pouvoir faire l’étalage de toute leur puissance. Cet endroit n’étant pas vraiment régulé, de nombreux tests scientifiques ou militaires y ont ainsi lieu, laissant craindre le début d’un conflit, au-dessus de nos têtes.

USA, Russie ou encore Inde, Japon et Chine annoncent en effet de nombreux lancements. Récemment, c’est Pékin qui a d’ailleurs confirmé que sa sonde, Chang’e-6 venait d’atterrir avec un certain succès, sur la face cachée de la Lune. Sa mission ? Collecter des échantillons lunaires sur cette face, qui est véritablement explorée pour la toute première fois de notre Histoire.

Publicité

Une sonde chinoise réalise un exploit

Selon les sources locales, la sonde chinoise a effectivement aluni dans le bassin du Pôle Sud-Aitkan, aux alentours de 6h23, heure locale. Il lui aura fallu un mois tout entier pour atteindre son objectif. Après avoir été lancée dans l’espace, celle-ci a freiné tout près de notre satellite avant d’entrer en orbite lunaire. Elle a ensuite entamé une longue descente vers son point d’atterrissage.

L’objectif de ces opérations est de récupérer des échantillons de la face cachée de notre astre, pour pouvoir les ramener sur Terre, afin que des études soient menées. Le terrain, peu connu, beaucoup plus accidenté, pourrait dévoiler de nombreuses choses aux chercheurs, qui ne devraient pas manquer de partager les résultats de leurs analyses à l’ensemble de la communauté scientifique mondiale.

Une mission des plus complexes

L’échantillonnage durera deux jours. Une foreuse pourrait être utilisée pour collecter sédiments et échantillons souterrains. La sonde pourrait aussi utiliser un bras robotisé. Une mission complexe, d’autant que la fenêtre de communication Terre-Lune est plus réduite à cause de l’obstruction de la Lune, obligeant les scientifiques à devoir effectuer plusieurs ordres d’un seul coup, pour gagner du temps.