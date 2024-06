Cristiano Ronaldo rachète des parts d’une marque portugaise

Crédits photos : Abaca

Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or et icône du football mondial, continue d’étendre son empire entrepreneurial en dehors du terrain. Le célèbre attaquant portugais a récemment investi une somme considérable dans Vista Alegre Atlantis, une marque prestigieuse de porcelaine portugaise. Cet investissement représente une acquisition de 10 % du capital de l’entreprise pour un montant de 17 millions d’euros, comme l’a annoncé le groupe Visabeira, propriétaire de la marque.

Vista Alegre Atlantis, fondée il y a deux siècles, célèbre cette année son bicentenaire, et l’arrivée de Ronaldo est vue comme un atout stratégique pour son expansion internationale. Le groupe Visabeira a exprimé sa satisfaction quant à l’intégration de Ronaldo, l’une des personnalités les plus respectées et admirées du Portugal, dans son cercle d’investisseurs. Cette collaboration prévoit également une prise de participation de 30 % dans la filiale espagnole de Vista Alegre et l’élaboration de projets visant à développer les marques du groupe sur le marché asiatique.

Ronaldo a toujours été un fervent admirateur des produits de Vista Alegre et de Bordallo Pinheiro, une autre marque artistique appartenant à Visabeira. Il a exprimé sa fierté de soutenir la stratégie de mondialisation de ces entreprises et de contribuer à leur croissance. Pour lui, cet investissement est une manière de participer activement au rayonnement de marques portugaises emblématiques à l’échelle mondiale.

Le groupe, qui réalise près de 70 % de ses ventes à l’étranger, a enregistré l’année dernière un chiffre d’affaires de 129,6 millions d’euros, affirmant ainsi sa position sur les marchés européen et américain. Cette nouvelle association avec Cristiano Ronaldo pourrait dynamiser davantage les ventes et renforcer la présence de Vista Alegre Atlantis sur la scène internationale.

En parallèle de sa carrière sportive, Ronaldo a déjà démontré ses talents d’homme d’affaires avisé. Outre cet investissement dans la porcelaine, il possède des participations dans le groupe de médias Cofina et dans l’hôtellerie avec le groupe Pestana, originaire comme lui de l’île de Madère. Classé comme le sportif le mieux payé au monde en 2023 par Forbes, avec des revenus atteignant 136 millions de dollars, Ronaldo se prépare activement à sa reconversion après le football.