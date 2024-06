Pourquoi Elon Musk a du souci à se faire avec son projet phare

Courtesy of Getty Images

Elon Musk, le célèbre entrepreneur visionnaire, a longtemps fasciné le monde avec ses innovations révolutionnaires dans les secteurs de l’automobile électrique, de l’énergie solaire et de l’exploration spatiale. Parmi ses ambitions les plus audacieuses figure le projet de colonisation de Mars, porté par sa société SpaceX. Cette initiative vise à établir une présence humaine durable sur la planète rouge, un objectif qui, selon Musk, pourrait être atteint dans les 10 à 20 prochaines années. Le rêve de Musk d’envoyer des hommes sur Mars est illustré par une animation de cinq minutes dévoilée par SpaceX, montrant un voyage habité à bord de la fusée Starship.

Cependant, une récente étude menée par l’University College London (UCL) pourrait mettre en péril ces plans ambitieux. La recherche a révélé que les conditions de l’espace, notamment la microgravité et le rayonnement galactique, ont un impact négatif sur la structure des reins des astronautes, avec des signes de rétrécissement observés après moins d’un mois dans l’espace. Ces découvertes soulèvent des inquiétudes majeures quant à la viabilité des missions humaines de longue durée vers Mars.

Publicité

Les chercheurs ont étudié des échantillons issus de plus de 40 missions spatiales impliquant des humains et des souris, constatant que les reins subissent une transformation significative sous l’influence des conditions spatiales. Le Dr Keith Siew, premier auteur de l’étude et chercheur au London Tubular Centre, basé au département de médecine rénale de l’UCL, a souligné que les problèmes rénaux tels que les calculs rénaux sont déjà un enjeu de santé courant lors des missions spatiales courtes. La prolongation de ces missions, comme celle envisagée pour Mars, exacerbe ces risques.

Face à ces défis, les scientifiques n’ont pas exclu la possibilité de missions futures vers Mars, mais ils ont insisté sur la nécessité de développer des mesures de protection rénale pour éviter de graves dommages aux astronautes. Parmi les solutions envisagées figurent l’introduction de méthodes de récupération à bord des vaisseaux spatiaux, telles que des machines de dialyse, et la recherche de nouvelles approches technologiques ou pharmaceutiques pour pallier les effets du rayonnement.

Le professeur Stephen Walsh, auteur principal de l’étude, a également souligné l’importance des reins dans la planification des missions spatiales. Selon lui, il est crucial de continuer à explorer la biologie rénale pour développer des mesures pouvant soutenir le voyage spatial prolongé, surtout puisque les reins montrent des signes de dommages dus au rayonnement tardivement, souvent quand il est déjà trop tard pour prévenir l’échec rénal.

L’impact de ces découvertes est potentiellement immense. Si des solutions ne sont pas trouvées et mises en œuvre, le projet de colonisation de Mars pourrait voir ses chances de succès considérablement réduites, posant un sérieux dilemme pour SpaceX et son fondateur. Les efforts de Musk pour révolutionner le voyage spatial pourraient être confrontés à un obstacle majeur, questionnant la faisabilité de son projet le plus cher à long terme.