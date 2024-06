De riche héritière à serveuse : la terrible histoire d’une perte de fortune

Cléophée Herrmann. Photo © Emmanuelle Gambette /France 2 Alsace

L’histoire de Cléophée Herrmann, héritière de la famille Schlumpf, résonne comme un avertissement sur les abîmes que peut connaître la fortune lorsqu’elle tombe entre de mauvaises mains. Autrefois destinée à une vie dorée, Cléophée a vu son existence basculer il y a une dizaine d’années, quand elle a perdu non seulement son héritage financier, mais aussi une partie de son identité.

Fille unique, elle avait hérité d’une somme colossale de près de douze millions d’euros, fruits de la prospérité textile des frères Schlumpf. Pourtant, au lieu de savourer les plaisirs de la richesse, elle a été entraînée dans un tourbillon de manipulation et de cupidité. Trois femmes, dont Josiane S., se sont emparées de sa confiance et ont dilapidé sa fortune sous prétexte de remplir le vide laissé par la perte de ses proches.

Publicité

À la barre, les débats ont révélé une succession d’événements troublants où l’abus de faiblesse a été utilisé pour détourner l’argent et les biens de Cléophée. Josiane S., se présentant comme une figure maternelle, a orchestré un train de vie luxueux, tandis que les sommes s’envolaient et que les biens disparaissaient, laissant la jeune femme désormais seule et démunie.

Loin d’un scénario de tragédie financière habituel, ce récit met en lumière les conséquences dévastatrices de la manipulation émotionnelle et de la perte de repères. Après avoir traversé des épreuves personnelles, Cléophée a trouvé refuge dans un emploi de serveuse, gagnant modestement sa vie avec entre 1 200 et 1 300 euros par mois. C’est là, dans les salles de restaurant plutôt qu’au sein de vastes propriétés, qu’elle a appris la vraie valeur de l’argent et de l’indépendance.