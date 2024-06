Des microplastiques découverts dans des organes génitaux masculins

Photo de Logan Moreno Gutierrez sur Unsplash

Les chercheurs ont détecté pour la première fois des microparticules de plastique dans des tissus péniens humains, soulevant ainsi des inquiétudes quant aux effets potentiels de ces particules sur la santé. En 2022, des études avaient déjà révélé la présence de microplastiques dans le sang, indiquant une intrusion croissante de ces particules dans l’organisme. Plus récemment, une étude a mis en lumière leur présence dans les poumons de personnes vivantes. Aujourd’hui, c’est au tour des organes génitaux masculins de révéler leur contamination par ces substances synthétiques.

Selon les résultats publiés dans le IJIR: Your Sexual Medicine Journal, sept types de microplastiques ont été identifiés dans quatre échantillons sur cinq, prélevés sur des hommes traités pour des dysfonctions érectiles. Ces particules, variant de moins de 5 millimètres à 1 micromètre, proviennent de la dégradation des plastiques plus grands par des processus chimiques ou physiques.

Dans une interview accordée à CNN, Ranjith Ramasamy, spécialiste en urologie reproductive et auteur principal de l’étude, a expliqué que les tissus du pénis, très vascularisés, peuvent être comparables à ceux du cœur en termes de vulnérabilité aux microplastiques. Les échantillons analysés provenaient de patients de l’Université de Miami, diagnostiqués avec des dysfonctions érectiles et en attente de chirurgie pour des implants péniens entre août et septembre 2023.

Les analyses par imagerie chimique ont révélé une présence notable de polyéthylène téréphtalate (PET) et de polypropylène (PP). Ces découvertes exigent désormais des recherches plus approfondies pour établir des liens potentiels entre la présence de microplastiques et des conditions médicales telles que la dysfonction érectile. Ramasamy souligne la nécessité d’identifier des seuils spécifiques au-delà desquels les microplastiques pourraient devenir pathogènes.

Outre les implications médicales, cette étude accentue la prise de conscience sur la présence de corps étrangers dans les organes humains et la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine. Les implications de cette pollution ne sont pas encore totalement comprises, mais la persistance de ces particules dans des organes vitaux pourrait perturber de nombreux processus biologiques essentiels, notamment ceux liés à l’érection et à la production de spermatozoïdes, comme l’indique Matthew J. Campen, toxicologue et non impliqué dans l’étude.

Cette situation soulève également des questions sur nos habitudes de consommation, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation de plastiques dans notre quotidien. L’étude encourage à adopter des alternatives plus sûres, comme l’utilisation de contenants en acier inoxydable ou en verre, et à éviter le chauffage de nourriture ou de boissons dans des contenants en plastique pour réduire l’exposition aux microplastiques.

Les résultats actuels, en combinant les données de plusieurs études, dessinent un tableau inquiétant de la contamination par les microplastiques et de leurs effets potentiels sur la santé humaine. Le chemin vers une compréhension complète et des solutions efficaces reste long et nécessite une collaboration étroite entre chercheurs, décideurs et citoyens.