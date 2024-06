La Chine sort les grands moyens pour dominer un de ses secteurs de prédilection

Un bâtiment du groupe xiaomi (Photo DR)

La Chine continue de renforcer son emprise sur le marché des batteries, un domaine où elle excelle déjà. Ce renforcement se manifeste par une initiative audacieuse impliquant quatre géants chinois : CATL, BAIC, Xiaomi et Jingneng. Cette collaboration vise à construire une nouvelle usine de batteries à Pékin, consolidant ainsi la position de la Chine en tant que leader mondial dans ce secteur stratégique.

L’annonce de cette collaboration marque un tournant majeur dans l’industrie des batteries. CATL, le leader mondial incontesté des batteries, s’associe avec BAIC, un poids lourd de l’industrie automobile, Xiaomi, le géant de la technologie, et Jingneng, une entreprise d’État spécialisée dans l’énergie. Ensemble, ces entreprises unissent leurs forces pour créer une nouvelle usine de batteries à Pékin, visant à accroître encore davantage la capacité de production et à innover dans le secteur.

En mars dernier, CATL, BAIC et Xiaomi ont décidé d’investir conjointement un milliard de yuans (environ 128 millions d’euros) dans cette coentreprise. CATL détiendra la part majoritaire de 51 %, BAIC possédera 39 %, et Xiaomi Auto 5 %. Ce partenariat stratégique montre la détermination des entreprises chinoises à dominer le marché des batteries, non seulement par la production massive mais aussi par l’innovation technologique.

Objectifs et Développement

La coentreprise se concentrera sur plusieurs aspects clés : le développement, la production et la vente de batteries lithium-ion, de batteries de puissance et de batteries de stockage d’énergie. En outre, elle fournira des services après-vente et des conseils techniques, assurant ainsi une chaîne de valeur complète pour ses clients. Bien que les détails sur la capacité de production et le type de cellules n’aient pas été révélés, cette initiative promet de révolutionner le secteur des batteries en Chine et au-delà.

Pékin, Nouveau Pôle de Production

Cette nouvelle usine, arborant fièrement le blason de CATL, ne sera pas la seule dans la capitale chinoise. En effet, d’autres projets similaires sont en cours, avec une deuxième usine prévue pour débuter sa construction avant la fin de l’année. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à faire de Pékin un pôle majeur de production de batteries, répondant ainsi à la demande croissante en véhicules électriques.

Impact sur l’Industrie Automobile

Les batteries produites dans ces nouvelles usines seront destinées à équiper divers modèles de véhicules électriques, notamment la nouvelle Xiaomi SU7 et ses futures déclinaisons, comme la version SUV de la berline SU7. Cette expansion des capacités de production permettra à Xiaomi et aux autres partenaires de lancer de nouveaux modèles sur le marché, consolidant ainsi leur position dans l’industrie automobile.