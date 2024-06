Doit-on craindre bientôt une pénurie de gaz au Bénin ?

Photo de KWON JUNHO sur Unsplash

Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, la société West African Gas Pipeline Company Limited (WAPCo) éclaire l’opinion sur la raison de la chute de la quantité de gaz qu’elle transporte vers sa clientèle dans trois pays de la sous-région que sont le Bénin, le Togo et le Ghana. Cette situation, peut-elle conduire à une pénurie de gaz au Bénin, s’interrogent les Béninois.



La quantité de gaz transportée vers le Bénin par WAPCo a chuté. La raison selon les responsables du WAPCo, c’est que l’un des producteurs de gaz naturel qu’il transporte depuis le Nigeria a suspendu sa production pour procéder à des opérations de maintenance prévues sur trois semaines, entraînant ainsi une chute de la quantité de gaz à transporter par WAPCo vers sa clientèle au Togo, au Bénin et au Ghana. « Il s’agit-là d’une situation totalement indépendante de la volonté de WAPCo », précise le communiqué.

En attendant la normalisation de la situation à la suite desdites opérations de maintenances, les Béninois doivent-ils s’attendre à une pénurie du gaz utilisé de nos jours par la plupart des ménages dans les grandes villes ? C’est la question qui taraude tous les esprits puisque du côté béninois, aucune communication officielle n’a été faite à l’endroit des populations. Et si ce doit être le cas, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour éviter la surenchère et garantir la disponibilité du gaz jusqu’au règlement de la situation ? Le peuple béninois reste suspendu aux lèvres de ses dirigeants pour savoir quel comportement adopter face à cette situation quoique temporaire.

WAPCo, il faut le rappeler, est propriétaire et exploitant du réseau du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (GAO), une infrastructure régionale assurant le lien entre les ressources en gaz naturel et une clientèle en quête croissante de sources d’énergie plus propres et plus efficaces dans la sous-région ouest-africaine. Il faut préciser que WAPCo dont il s’agit ici est différent de celui qui exploite le pipeline entre le Bénin et le Niger.