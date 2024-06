Election à la HAAC au Bénin: Tchibozo, Houssou et Gbègonnoudé vainqueurs

Basile Tchibozo (DR)

Les représentants des professionnels des médias au sein de la prochaine mandature, la 7ème, de la HAAC sont connus. A l’issue du scrutin du dimanche 9 juin dernier, le candidat Basile Tchibozo a été choisi par ses paires. Face à son challenger Franck Kpotchémmè, il a pu totaliser 207 voix contre 204. Armand Houssou, retourne au sein de l’institution pour représenter la catégorie Audiovisuelle. Les techniciens des Télécommunications, quant à eux seront représentés par Lionel Gbègonnoudé.

Selon le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication (Haac) qui a annoncé le résultat provisoire, les candidats disposent d’un délai de 48 heures pour formuler par écrit devant la Cour Suprême, leur recours relativement au déroulement et au résultat provisoire du scrutin. Les résultats définitifs seront par la suite proclamés à l’issue de la gestion du contentieux par la Cour Suprême au plus tard dix jours après le scrutin.

Il est tout de même important de rappeler que cette nouvelle mandature de la Haac inaugure une nouvelle ère dans la vie du régulateur des médias. Alors les précédentes mandatures n’avaient pas la possibilité de renouveler, la nouvelle loi organique de l’institution en vigueur depuis juillet 2022 donne ce privilège désormais aux conseillers. Notons qu’après la désignation des 3 représentants des professionnels des médias, le président de la République et le Bureau de l’Assemblée nationale désigneront chacun 3 représentants pour former 9 membres de l’institution.