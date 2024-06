Éliminatoires de la CDM 2026 : le Bénin bat le Nigeria

Gernot Rohr (DR)

La Coupe du Monde de Football est un événement planétaire qui, tous les quatre ans, capture l’attention de millions de personnes autour du globe. Cette compétition, au-delà de son aspect sportif, est une vitrine pour les nations, offrant une occasion unique de promouvoir le talent local, de stimuler l’économie par le tourisme et de renforcer le sentiment d’unité nationale. Chaque match, chaque victoire, est donc plus qu’un simple jeu ; c’est une bataille pour la fierté et le prestige sur la scène internationale.

Le match Bénin contre Nigeria

Ce 10 juin 2024, le stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan a été le théâtre d’un affrontement captivant entre le Bénin et le Nigeria, dans le cadre de la 4ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les deux équipes, animées d’une féroce volonté de décrocher une place pour le tournoi mondial, ont offert un spectacle riche en émotions et en rebondissements.

L’entraîneur du Bénin, Gernot Rohr, a opté pour une composition éprouvée, confiant les buts à Marcel Dandjinou et la défense à des piliers comme Mohamed Tidjin et Cédric Hountondji. À l’opposé, le Nigeria a répondu par une équipe tout aussi solide, menée par des talents tels qu’Alex Iwobi et Samuel Chukwueze.

Détails du match

Le match a démarré sur les chapeaux de roues avec une ouverture du score par le Nigeria à la 28ème minute grâce à un but bien placé de Raphael Onyedika. Cependant, cette avance a été de courte durée car Jodel Dossou a rapidement égalisé pour le Bénin à la 37ème minute, ramenant les deux équipes à égalité.

Juste avant la pause, Steve Mounié, capitaine courageux, a donné l’avantage au Bénin avec un but crucial marqué durant le temps additionnel. Ce moment clé a non seulement boosté le moral des Guépards mais aussi placé le Nigeria dans une position délicate pour la seconde mi-temps.

Analyse tactique et performance

La bataille tactique entre les deux équipes a été intense, avec un Bénin qui a su exploiter les failles de la défense nigériane. Le choix de Gernot Rohr de reconduire les joueurs ayant réussi contre le Rwanda a payé, montrant une cohésion et une compréhension mutuelle qui ont clairement manqué à leurs adversaires. D’autre part, le Nigeria, malgré un ensemble de joueurs individuellement talentueux, a peiné à convertir leurs occasions en buts, ce qui a été déterminant pour le résultat final.

Cette victoire du Bénin lui confère non seulement trois points précieux mais lui ouvre aussi la voie pour une potentielle qualification pour la Coupe du Monde. Pour le Nigeria, cette défaite soulève des questions sur la sélection des joueurs et la stratégie en place, qui devront être adressées avant leur prochaine rencontre. Avec plusieurs matches encore à jouer, la route vers la Coupe du Monde reste ouverte, mais chaque équipe sait désormais que chaque point perdu ou gagné peut décider de son destin dans cette compétition féroce.