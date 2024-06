Éliminatoires Mondial 2026: le Bénin ravive ses espoirs de qualification

Photo de jason charters - Unsplash

Le Bénin a ravivé ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire cruciale contre le Rwanda. Ce succès, obtenu lors de la 3ème journée des éliminatoires, permet aux Guépards de rester dans la course après un début de campagne difficile.

Le match s’est déroulé dans l’atmosphère électrique du stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, ce jeudi 06 juin 2024. L’équipe béninoise, dirigée par le technicien franco-allemand Gernot Rohr, ont montré une résilience remarquable face à des Amavubi déterminés à prendre les trois points. Les deux premières rencontres des Guépards avaient laissé un goût amer avec une défaite 2-1 contre l’Afrique du Sud suivie d’un match nul sans but contre le Lesotho. Ce contexte rendait impérative une victoire pour maintenir en vie leurs chances de qualification.

Dès le coup d’envoi, le Rwanda a exercé une forte pression, dominant la possession et tentant de déstabiliser la défense béninoise. Le moment décisif de la rencontre est survenu à la 37ème minute. Jodel Dossou, réintégré dans le onze de départ, a délivré un centre parfait à Dodo Dokou suite à un corner. Dokou n’a pas manqué l’occasion et a trouvé le chemin des filets, inscrivant ainsi son premier but pour l’équipe nationale.

Ce but a permis au Bénin de rentrer aux vestiaires avec une avance précieuse. En seconde période, les Béninois ont misé sur la conservation de leur avantage. Malgré les assauts répétés des Rwandais, la défense béninoise a tenu bon, sécurisant ainsi une victoire 1-0 qui relance leurs ambitions.