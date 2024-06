En voulant se moquer de Biden, Trump commet une bourde

PHOTO / REUTERS / JORGE SILVA

Lors d’un récent meeting à Détroit, Donald Trump s’est une fois de plus engagé dans une diatribe acerbe contre son rival démocrate Joe Biden, en particulier sur le thème sensible de la santé mentale. Cette stratégie d’attaques personnelles, un pilier de sa campagne en vue des élections présidentielles de novembre 2024, a pourtant pris une tournure inattendue lorsque l’ancien président a lui-même commis une gaffe mémorable.

L’incident s’est produit alors que Trump évoquait fièrement les résultats d’un test cognitif qu’il avait passé durant son mandat. Censé démontrer sa clarté d’esprit et son aptitude mentale, ce sujet est devenu une arme récurrente dans son arsenal contre Biden, âgé de 81 ans. Cependant, au lieu de susciter la controverse chez ses adversaires, Trump a involontairement prêté le flanc à la moquerie en mélangeant les noms de personnes clés dans son discours.

Publicité

« Doc Ronny Johnson. Est-ce que tout le monde connaît Ronny Johnson, membre du Congrès du Texas? Il était le médecin de la Maison Blanche, et il a dit que j’étais le président le plus sain, selon lui, de l’histoire, donc je l’aimais vraiment beaucoup« , a déclaré Trump devant une foule acquise.

Cette déclaration aurait pu passer inaperçue si elle n’avait pas été rapidement corrigée dans plusieurs médias. En réalité, l’ancien président visait Ronny Jackson, ancien médecin de la Maison-Blanche sous son administration et actuel membre du Congrès pour le Texas. Jackson, connu pour son soutien indéfectible à Trump, a été loué par ce dernier pour ses éloges concernant sa santé pendant son mandat présidentiel.

Cette bourde n’a pas seulement été une distraction momentanée dans le discours de Trump ; elle a également illustré un schéma récurrent chez l’ancien président, celui de lancer des attaques précises qui parfois se retournent contre lui-même. En tentant de déstabiliser Biden sur un sujet sensible, Trump a involontairement attiré l’attention sur sa propre confusion.

Le Michigan, où s’est tenu ce discours, représente un enjeu crucial pour les élections à venir. Ce swing state avait été remporté de justesse par Biden en 2020, avec une marge étroite qui montre l’importance des campagnes efficaces et des débats publics bien menés. L’incident de Trump, bien que pittoresque, soulève également des questions plus profondes sur la stratégie électorale et l’image publique dans une campagne aussi polarisée.