Énergie en Afrique : la Chine va construire une centrale solaire de 100 MW

(Photo DR)

Le Mali, confronté à une demande croissante d’électricité, redouble d’efforts pour développer son potentiel énergétique, notamment dans le secteur solaire. Dans cette optique, les autorités maliennes se tournent vers de nouveaux partenaires internationaux, notamment la Chine et la Russie, pour booster la production d’énergie solaire et répondre ainsi aux besoins énergétiques du pays.

Le 28 mai dernier, la région de Safo a été le théâtre de la cérémonie de lancement des travaux de construction d’une centrale solaire de 100 MW, en partenariat avec la Chine. Ce projet, qui témoigne de l’ambition du Mali de diversifier ses sources d’énergie, intervient peu de temps après l’inauguration de la centrale solaire de Sanankoroba, construite en collaboration avec la Russie.

Publicité

La nouvelle centrale de Safo, d’une capacité de 100 MW, s’étendra sur une superficie de 228 hectares et sera équipée de panneaux photovoltaïques en silicium monocristallin. Ce type de panneaux est réputé pour son efficacité et sa durabilité, ce qui devrait permettre une production d’électricité stable et fiable. Le projet est prévu pour être achevé en 15 mois, une rapidité de réalisation qui souligne l’urgence et l’importance que les autorités maliennes accordent à la résolution de la crise énergétique du pays.

Le financement de cette centrale solaire est assuré à moitié par le budget national malien, démontrant ainsi l’engagement du gouvernement à investir dans des infrastructures énergétiques durables. L’autre moitié des fonds provient d’investissements et de partenariats internationaux, en particulier de la Chine, qui joue un rôle clé dans le développement de ce projet.

La centrale solaire de Sanankoroba, qui a récemment été inaugurée, illustre également la coopération croissante entre le Mali et la Russie dans le domaine de l’énergie. Cette centrale, présentée comme la plus grande d’Afrique de l’Ouest, est un projet phare qui symbolise les efforts conjoints pour exploiter les ressources solaires abondantes du Mali. Elle représente une étape significative dans la transition énergétique du pays, en réduisant la dépendance aux sources d’énergie traditionnelles et en augmentant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.

Ces projets s’inscrivent dans une stratégie plus large du gouvernement malien visant à renforcer l’infrastructure énergétique et à garantir un accès fiable à l’électricité pour tous les citoyens. L’accent mis sur l’énergie solaire est particulièrement pertinent pour le Mali, compte tenu de son ensoleillement abondant et de son potentiel inexploité dans ce domaine. En diversifiant ses partenariats internationaux et en investissant dans des technologies avancées, le Mali espère non seulement répondre à la demande énergétique actuelle, mais aussi créer les conditions nécessaires pour une croissance économique durable.

Publicité

Les collaborations avec la Chine et la Russie marquent un tournant dans la politique énergétique du Mali, en élargissant les horizons des investissements et en apportant une expertise technique essentielle. Ces initiatives devraient également stimuler l’emploi local et promouvoir le transfert de compétences, renforçant ainsi le tissu économique et social du pays