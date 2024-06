Maghreb: la France vante ses échanges avec ce pays et donne des chiffres

Macron et Tebboune (Photo AP)

La France a toujours été très proche des pays du Maghreb, économiquement parlant. Et les récents chiffres dévoilés par la Banque de France, au sujet des IDE (investissements directs à l’étranger) semblent aller en ce sens… Au point même de placer Paris en troisième position des partenaires commerciaux les plus importants auprès de certaines nations.

C’est notamment le cas avec l’Algérie. En effet, la France aurait, en 2022 et selon les chiffres de la Banque de France, investi pas moins de 2.4 millions d’euros en Algérie. Un montant important, qui place l’Hexagone en troisième place des partenaires commerciaux investissant en Algérie, les plus importants. En première position, on retrouve les États-Unis, suivis de l’Italie.

La France investit de plus en plus en Algérie

Les investissements Français réalisés en Algérie, concernent trois secteurs principalement. Les ressources minières et l’industrie extractive occupent la troisième position du classement, avec 23% des IDE totaux captés. L’industrie manufacturière arrive en seconde position, avec 29%. En première position des secteurs attirant le plus d’investissements français, on retrouve les activités financières et les assurances.

Ces investissements étrangers représentent une vraie opportunité pour le marché franco-algérien, qui longtemps a subi les mauvaises relations diplomatiques entretenues par les deux pays. Mais depuis, les choses se sont améliorées. En 2023, la valeur des échanges entre les deux nations a ainsi connu une hausse de 5.3%, pour s’établir à 11.8 milliards d’euros de valeur.

De nouveaux secteurs pourraient dynamiser les échanges

À l’avenir, Paris et Alger espèrent consolider cette relation commerciale forte, tout en développant les échanges dans d’autres secteurs, comme les énergies renouvelables, la mécanique ou encore la santé, les nouvelles technologies et enfin, l’agro-technologie. Des marchés porteurs, prometteurs, qui laissent espérer de belles années en matière d’investissements, d’un côté comme de l’autre.