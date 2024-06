Énergie: la Chine frappe fort avec un nouveau record mondial

Photo DR

La Chine s’impose une fois de plus comme une force incontournable dans le secteur de l’énergie renouvelable, en battant des records grâce à ses avancées technologiques. Le pays a historiquement joué un rôle prépondérant dans le déploiement de l’énergie éolienne, s’appuyant sur des politiques ambitieuses pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles et affirmer sa position de leader dans les technologies vertes. Cette dynamique s’inscrit dans une volonté plus large d’innover dans le domaine énergétique tout en poursuivant des objectifs écologiques globaux.

Au large de la province de Fujian, la turbine Goldwind GWH252-16MW, avec ses impressionnants 252 mètres de diamètre, a établi un nouveau record en produisant 384,1 mégawattheures en 24 heures lors d’un typhon. Cette réalisation démontre non seulement la capacité de la Chine à mener des innovations dans des conditions extrêmes, mais aussi sa maîtrise dans la construction de structures résistantes et performantes. Grâce à des pales qui s’ajustent en temps réel, cette turbine continue de fonctionner et de produire de l’électricité même sous des vents violents, marquant une avancée significative en termes de fiabilité et d’efficacité énergétique.

La Chine, déjà reconnue pour ses vastes parcs éoliens et ses investissements massifs dans l’énergie renouvelable, prévoit de construire le plus grand parc éolien du monde, une initiative qui reflète son ambition de dominer le secteur de l’énergie verte à l’échelle internationale. Ce projet pourrait alimenter des pays entiers, illustrant le potentiel de l’énergie éolienne en tant que pilier majeur de l’approvisionnement énergétique mondial.

D’autres performances

Au-delà de l’énergie éolienne, la Chine a également établi des records dans d’autres domaines de l’énergie renouvelable. Elle est l’un des plus grands producteurs d’énergie solaire au monde, avec des installations capables de générer des gigawatts de puissance. En outre, elle explore activement les technologies émergentes telles que l’énergie hydroélectrique à partir de barrages gigantesques et l’énergie géothermique, poursuivant ainsi sa quête pour une diversification énergétique durable.

Ces efforts illustrent une stratégie bien arrondie qui ne se contente pas de répondre aux besoins énergétiques immédiats, mais qui vise également à positionner la Chine comme un pilier central de l’innovation et de la durabilité dans le domaine énergétique pour les décennies à venir. L’impact de ces avancées va bien au-delà des records, posant des bases solides pour un avenir où l’énergie propre est à la fois abondante et accessible, redéfinissant ainsi les normes mondiales dans le combat contre le changement climatique.