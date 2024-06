Maghreb: hausse des transferts de la diaspora vers ce pays début 2024

Les transferts de devises effectués par les Tunisiens Résidant à l’Étranger (TRE) connaissent une hausse notable depuis le début de l’année. D’après les données récemment publiées par la Banque centrale de Tunisie, cette tendance positive se poursuit jusqu’au 10 juin 2024, marquant une augmentation de 3,5% par rapport à la même période en 2023.

En termes chiffrés, cela représente un total de 3 167,8 millions de dinars transférés, contre 3 055,5 millions de dinars l’année précédente, soit une hausse de 112,3 millions de dinars. Ces transferts en devises, essentiels pour l’économie tunisienne, jouent un rôle crucial dans le soutien des réserves en devises du pays.

En effet, ces contributions, associées aux recettes touristiques, ont permis de maintenir les réserves de la Tunisie à un niveau confortable. À la fin de la semaine dernière, les réserves en devises ont dépassé les 23 milliards de dinars, assurant une couverture de 107 jours d’importation, un indicateur de stabilité économique pour le pays.

La diaspora tunisienne, forte de plus de 1 800 000 personnes, représente environ 15% de la population totale de la Tunisie. Majoritairement établie en Europe, cette communauté joue un rôle vital non seulement par ses transferts financiers, mais aussi par son impact socio-économique et culturel.