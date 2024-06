Face à la Russie, l’OTAN investit massivement dans plusieurs secteurs

Getty Images / AFP/VALERIA MONGELLI

Depuis l’offensive russe en Ukraine en 2022, le spectre d’une confrontation élargie plane entre l’OTAN et la Russie. Ce conflit marque un tournant dans les relations internationales et a poussé l’OTAN à renforcer ses défenses, notamment via des technologies innovantes. Dans ce climat de tension, l’organisation transatlantique cherche à maintenir sa suprématie technologique et opérationnelle en investissant dans des domaines stratégiques.

Au cœur de cette démarche se trouve le Fonds OTAN pour l’innovation (NIF), lancé peu après les premiers assauts de la Russie contre l’Ukraine. Avec un budget d’un milliard d’euros, soutenu par 24 des 32 membres de l’alliance, dont les récents adhérents, la Finlande et la Suède, ce fonds se positionne comme un pivot stratégique de l’OTAN dans la recherche de la supériorité technologique.

Publicité

Le NIF a récemment confirmé des investissements substantiels dans quatre entreprises européennes de haute technologie. Ces entreprises, sélectionnées pour leur potentiel de contribution à la sécurité et à la résilience de l’alliance, illustrent bien la diversité des technologies privilégiées par l’OTAN. Parmi elles, Fractile, basée à Londres, se concentre sur l’amélioration de la performance des grands modèles de langage, outils de plus en plus essentiels dans le traitement automatique des langues et les opérations informatiques complexes. Parallèlement, ARX Robotics en Allemagne développe des robots autonomes aux applications variées, depuis le levage de charges lourdes jusqu’à la surveillance stratégique.

Les autres bénéficiaires, iCOMAT au Royaume-Uni et Space Forge au Pays de Galles, œuvrent respectivement dans la production de matériaux légers innovants pour véhicules et dans la fabrication de semi-conducteurs en conditions spatiales. Ces initiatives montrent que l’OTAN mise sur des avancées technologiques qui transcendent les applications militaires traditionnelles.

En complément de ces investissements directs, le NIF collabore également avec des entités de capital-risque comme Alpine Space Ventures et OTB Ventures. Ces partenariats sont cruciaux pour stimuler l’innovation continue sur le continent européen, soutenant ainsi de nouveaux projets dans les technologies de pointe.

Ces démarches de l’OTAN ne sont pas simplement réactives; elles participent à une stratégie de long terme visant à préparer l’alliance à des défis futurs complexes. Ce renforcement des capacités technologiques et industrielles est essentiel pour garantir la sécurité et la prospérité des nations membres face à une menace croissante.

Publicité

La multiplication de ces initiatives montre que l’OTAN ne se contente plus de répondre aux menaces de manière conventionnelle. L’organisation se projette dans un avenir où la guerre technologique pourrait être déterminante, faisant ainsi de l’innovation un pilier de sa stratégie de défense. À terme, ces investissements pourraient redéfinir les règles du conflit moderne et poser les bases d’une supériorité technologique durable pour l’alliance.