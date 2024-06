Fer en Afrique: un groupe chinois débarque dans une importante mine

© Photo d'illustration DR

L’Afrique, continent riche en ressources naturelles, continue d’attirer l’attention des investisseurs internationaux grâce à ses vastes gisements de minerais précieux. Parmi ces trésors, le minerai de fer occupe une place de choix, avec des réserves abondantes à travers le continent. La Guinée, en particulier, se distingue par son potentiel exceptionnel, abritant le gisement de Simandou, l’un des plus grands gisements inexploités de minerai de fer au monde.

Récemment, le paysage économique de la Guinée a connu un tournant significatif avec l’arrivée de China Baowu Steel Group, le plus grand producteur d’acier au monde. Ce géant de l’industrie a acquis une participation dans deux des quatre blocs du gisement de Simandou, propriétés de Winning Consortium Simandou (WCS). Cette initiative marque un renforcement notable de l’engagement de Baowu dans ce projet d’envergure.

L’histoire de cette acquisition remonte à 2022, année où Baowu a exprimé pour la première fois son intérêt pour Simandou. L’accord de partenariat signé en septembre 2023 avec WCS vise à accélérer le développement du gisement. En janvier 2024, la firme chinoise a levé des fonds impressionnants de 10 milliards de yuans (environ 1,4 milliard de dollars), dont une large part est destinée à l’exploitation de Simandou.

L’impact économique de ce projet sur la Guinée est incontestable. Selon une étude récente du Fonds monétaire international (FMI), l’exploitation de Simandou pourrait augmenter le PIB de la Guinée de 26 % d’ici 2030. En outre, la mise en production du site en 2025 devrait entraîner une appréciation de la monnaie guinéenne de 3 % la même année et de 2 % en 2030.

Les autres blocs de Simandou appartiennent à un consortium concurrent, qui inclut également des acteurs chinois et est mené par le géant minier australien Rio Tinto. Malgré des retards multiples, la fin des travaux de construction des infrastructures nécessaires à l’exploitation du gisement est prévue pour 2025, avec une mise sur le marché des premières tonnes de minerai prévue pour l’année suivante.

Ce développement constitue un chapitre majeur dans l’histoire économique de la Guinée et pourrait redéfinir les dynamiques régionales. La présence renforcée de Baowu dans la région soulève également des questions sur l’équilibre des pouvoirs dans l’industrie minière mondiale et les implications pour les autres acteurs du secteur. Ce partenariat entre la Guinée et la Chine pourrait bien être un signal fort de l’évolution des alliances économiques sur le continent africain, et un indicateur de l’intensification de la compétition pour les ressources naturelles mondiales.