Football : report de la CAN 2025

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officialisé ce mercredi 5 juin 2024 le report de la CAN 2025, initialement prévue au Maroc du 15 juin au 13 juillet 2025. La raison ? Un chevauchement de dates avec la nouvelle édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, programmée aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

La compétition continentale, qui devait se dérouler en plein cœur de l’été, se tiendra désormais en pleine saison hivernale européenne. Généralement, à cette période de l’année, les clubs européens ne sont pas très enthousiastes à l’idée de libérer leurs joueurs africains. Il faut souvent de moult tractations pour trouver un consensus.

Ce report est un coup dur pour le Maroc, qui avait mis les bouchées doubles pour l’organisation de cette CAN 2025. Le pays espérait en effet accueillir des milliers de supporters venus d’Afrique et du monde entier, générant ainsi des retombées économiques importantes pour son industrie touristique. La décision de la CAF risque donc de chambouler le programme initialement prévu par le royaume chérifien.

Veron Mosengo-Omba, le secrétaire général de l’instance suprême du football africain a déclaré ceci : « Nous pourrions jouer la CAN après la Coupe du monde des clubs, mais est-ce que ce serait dans l’intérêt des joueurs, qui ont joué toute la saison, d’aller en Amérique pour revenir participer immédiatement à la CAN ensuite ?«

Comme on l’a indiqué plus haut, en début 2026, la CAF devra composer avec les calendriers des clubs européens qui pourraient être perturbés par ce changement de date. La période de début 2026 correspond fréquemment à une phase importante des championnats nationaux où les clubs européens sont sous tension.

Le Maroc va devoir prendre son mal en patience. Le pays du Maghreb s’est donné pour défi de mieux faire que la Côte d’Ivoire lors de la CAN 2023. En effet, la RCI a mis la barre très haut pour l’organisation de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football. Gianni Infantino, le président de la FIFA n’avait pas hésité à qualifier la CAN Côte d’Ivoire 2024 comme la meilleure des CAN jamais organisée. Le Maroc a pour ambition de rafler ce statut lors de la prochaine édition qui aura finalement lieu en 2026.