Espace: la Chine réussit une prouesse et devance les USA

Chang'e-6 (DR)

Il fut un temps où la conquête spatiale était principalement le domaine de la Russie et des États-Unis, ces deux puissances ayant mené les premiers exploits, comme les missions Apollo ou les voyages de la station spatiale Mir. Des décennies de compétition ont vu ces nations dominer l’exploration et l’utilisation de l’espace. Cependant, le paysage spatial est en train de changer, et la Chine vient de franchir un seuil historique en réussissant une première mondiale : la collecte d’échantillons sur la face cachée de la Lune.

Ce Mardi 4 juin, la sonde Chang’e-6 de la Chine a marqué un tournant en décollant de la surface lunaire avec à son bord des échantillons prélevés depuis une région jamais explorée par l’homme. Cette opération réussie représente une avancée significative pour le programme spatial chinois, qui ambitionne de poursuivre l’exploration lunaire avec une mission habitée prévue pour 2030. L’ascenseur de la sonde a réussi à s’extraire du sol lunaire et à se mettre en orbite, en dépit des températures extrêmes rencontrées.

La mission, qui a commencé le 3 mai, s’est déroulée dans le grand bassin Pôle Sud-Aitken, l’un des plus vastes cratères d’impact du système solaire, situé sur la partie de la Lune qui nous est cachée. Dotée d’une foreuse et d’un bras robotique, la sonde avait pour objectif de recueillir des échantillons qui pourraient révéler de nouveaux secrets sur la formation et l’histoire de notre satellite naturel.

Cette réussite chinoise n’est pas seulement une avancée scientifique, mais aussi un symbole de fierté nationale. Lors de cette mission, un drapeau chinois a été déployé pour la première fois sur la face cachée de la Lune, ajoutant une dimension patriotique à cet exploit scientifique. Les échantillons recueillis pourraient en outre contribuer à mieux comprendre l’origine du système solaire et faciliter la préparation de futures explorations.

Alors que la CNSA n’a pas encore dévoilé les prochaines étapes de la mission, il est prévu que les échantillons restent en orbite autour de la Lune pendant quelques semaines avant de retourner sur Terre. Ce retour est attendu pour fin juin, marquant une nouvelle étape dans ce qui pourrait être une série de missions lunaires encore plus ambitieuses.

La Chine, déterminée à consolider sa place dans la course spatiale, continue de développer ses capacités, rivalisant ainsi avec les États-Unis et la Russie. Les plans incluent non seulement des missions habitées mais aussi la construction d’une base lunaire d’ici 2030, démontrant l’engagement de Pékin à devenir une superpuissance spatiale.